PS Store : Les promotions du 23 juin au 7 juillet

PS Store, offres de milieu d'année (jusqu'au 7 juillet)

Sekiro : Shadows Die Twice - Édition Got à 34,99 € au lieu de 69,99 €.

Tiny Tina's Wonderlands à 55,99 € au lieu de 69,99 €.

Assassin's Creed Valhalla (PS4 & PS5) Édition Deluxe à 35,99 € au lieu de 89,99 €.

FIFA 22 PS4 à 11,89 € au lieu de 69,99 €.

Riders Republic (PS4 & PS5) à 27,99 € au lieu de 69,99 €.

Call of Duty : Modern Warfare à 34,99 € au lieu de 69,99 €.

Far Cry 6 Édition Deluxe à 35,99 € au lieu de 89,99 €.

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition à 9,99 € au lieu de 49,99 €.

Deathloop Deluxe Edition à 35,99 € au lieu de 89,99 €.

The Forest à 6,79 € au lieu de 16,99 €.

Day Z à 29,99 € au lieu de 49,99 €.

Mass Effect Édition Légendaire à 27,99 € au lieu de 69,99 €.

Unpacking à 15,99 € au lieu de 19,99 €.

A Way Out à 7,49 € au lieu de 29,99 €.

Diablo III: Eternal Collection à 19,79 € au lieu de 59,99 €.

Hades à 18,74 € au lieu de 24,99 €.

Assassin's Creed Unity à 8,99 € au lieu de 29,99 €.

Alan Wake Remastered à 20,09 € au lieu de 29,99 €.

Jurassic World Evolution à 9,99 € au lieu de 49,99 €.

Chivalry 2 (PS4 & PS5) à 23,99 € au lieu de 39,99 €.

PS Store, Niveau supérieur (jusqu'au 7 juillet)

Fortnite - Pack Technofuturisme à 8,99 € au lieu de 17,99 €.

Horizon Zero Dawn : The Frozen Wilds à 7,49 € au lieu de 14,99 €.

Bloodborne The Old Hunters à 9,99 € au lieu de 19,99 €.

Assassin's Creed Valhalla - Le Siège de Paris à 12,49 € au lieu de 24,99 €.

TEKKEN 7 - Season Pass 4 à 7,49 € au lieu de 14,99 €.

Cities: Skylines - Ultimate Content Bundle à 49,99 € au lieu de 99,99 €.

Call of Duty: Black Ops 4 - Pass Black Ops à 24,99 € au lieu de 49,99 €.

Hitman 3: Seven Deadly Sins Collection à 14,99 € au lieu de 29,99 €.

Dragon Ball FighterZ - FighterZ Pass 3 à 9,99 € au lieu de 19,99 €.

Sherlock Holmes Chapter One - Season Pass à 19,99 € au lieu de 24,99 €.

Rogue Company : Pass Année 1 à 14,99 € au lieu de 24,99 €.

Paladins Édition de démarrage à 5,99 € au lieu de 9,99 €.

Smite Pack Ultime des Dieux à 7,91 € au lieu de 23,99 €.

Surviving Mars - Season Pass à 17,49 € au lieu de 34,99 €.

Call of Duty : WWII - Season Pass à 24,99 € au lieu de 49,99 €.

The Walking Dead: The Complete First Season à 5,99 € au lieu de 14,99 €.

Jurassic World Evolution : Collection d'extensions à 13,99 € au lieu de 39,99 €.

Forstpunk Season Pass à 12,49 € au lieu de 24,99 €.

Wasteland 3 Expansion Pass à 7,99 € au lieu de 19,99 €.

Biomutant - Mercenary Class à 2,09 € au lieu de 2,99 €.

PS Store, sélection de jeux à moins de 20 euros (jusqu'au 7 juillet)

Hollow Knight : Edition Cœur-du-vide à 7,24 € au lieu de 14,49 €.

Unravel Two à 4,99 € au lieu de 19,99 €.

Bloodborne : Game of the Year Edition à 17,49 € à 34,99 €.

Far Cry Primal à 9,89 € au lieu de 29,99 €.

Shadow of the Colossus à 19,99 € au lieu de 39,99 €.

Dead Cells à 12,49 € au lieu de 24,99 €.

Tom Clancy's The Division à 7,49 € au lieu de 29,99 €.

Far Cry New Dawn à 11,24 € au lieu de 44,99 €.

Trials Rising à 7,49 € au lieu de 24,99 €.

The Last Guardian à 13,99 € au lieu de 34,99 €.

Tales of Vesperia : Definitive Edition à 9,99 € au lieu de 39,99 €.

YouTubers Life OMG à 8,99 € au lieu de 29,99 €.

Abzû à 5,99 € au lieu de 19,99 €.

Super Meat Boy à 3,19 € au lieu de 15,99 €.

Lost Ember à 8,99 € au lieu de 29,99 €.

Windbound à 4,99 € au lieu de 19,99 €.

Praey for the Gods à 14,99 € au lieu de 29,99 €.

Murdered: Soul Suspect à 1,99 € au lieu de 19,99 €.

Afterparty à 7,99 € au lieu de 19,99 €.

Axiom Verge à 8,99 € au lieu de 17,99 €.

Très régulièrement, le PlayStation Store propose aux joueurs et aux joueuses, sévissant sur PS4 ou bien sur PS5, d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique tout en profitant de belles réductions sur des titres. À ce sujet, la firme vient tout juste de mettre à jour son Store et a ajouté trois nouvelles catégories promotionnelles : « Offres de milieu d'année », « Niveau supérieur » et une sélection de jeux à moins de 20 euros.Sachez qu'il est possible de découvrir la liste complète des jeux disponibles actuellement en promotion sur le site officiel , depuis le Store sur votre console ou bien depuis l'application mobile. Mais, sans plus tarder, voici un aperçu de ce qui est proposé, via les catégories promotionnelles disponibles du 23 juin au 7 juillet.