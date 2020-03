SoT : La prochaine MàJ, nommée Heart of Fire, arrive le 11 mars

La prochaine mise à jour de Sea of Thieves avait déjà été brièvement abordée par Rare, qui vient rajouter de nouveaux détails.

À l'instar de chaque mise à jour,. Celle-ci se nommeraou Cœur de feu en français. Si les boulets spéciaux, reliés et entre eux par une chaîne, avaient déjà été présentés , d'autres détails à propos de cette mise à jour ont été donnés.Dès le 11 mars les joueurs depourront profiter d'un nouveau Tall Tales, les quêtes scénarisées du jeu. Cette nouvelle quête profite d'une forte rejouabilité, et, comportant de nombreux pièges, en prolongeant l'histoire de notre cher Sir Arthur Pendragon. De plus, une nouvelle série de cosmétiques sera disponible, en forme de banane, pour vos armes et vos animaux domestiques.En outre, un nouvel objet jetable, qui s'apparente à une grenade et appelée Blunderbomb sera implantée,. Finalement, les caisses de munitions pourront dorénavant être revendues à l'alliance des marchands et les coffres de Rage pourront être trouvés sur les plages.Laarrivera donc surle 11 mars prochain, et nous ne manquerons pas de vous relayer tous les détails de celle-ci une fois qu'ils seront disponibles.