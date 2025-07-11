Sea of Thieves : Une fonctionnalité attendue de longue date et des nouveautés en pagaille annoncées par Rare

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 11 juillet 2025 à 16h13
Dans le cadre d'un Community Direct, Rare a dévoilé ses plans pour le futur de Sea of Thieves. Dans les mois à venir, les pirates peuvent s'attendre à des changements majeurs sur les saisons et à une possibilité de personnalisation toujours plus poussée.
Sea of Thieves : Une fonctionnalité attendue de longue date et des nouveautés en pagaille annoncées par Rare
Le 10 juillet dernier, Rare a diffusé un nouveau Community Direct consacré à Sea of Thieves. Particulièrement suivi par tous les marins et les capitaines, l'événement a permis de découvrir la feuille de route du titre et les changements prévus pour les prochains mois. D'ailleurs, le reste de l'année 2025 s'annonce chargé.

Améliorer la « santé globale » de Sea of Thieves 

Disponible depuis plus de 7 ans, Sea of Thieves continue de proposer la meilleure expérience de jeu possible à sa communauté. Mais dans les mois qui viennent, les développeurs souhaitent axer leurs efforts sur l'anticipation des problèmes. Ils ont annoncé la création d'une équipe dédiée à la santé du jeu qui aura comme missions de se concentrer sur les problèmes techniques et de sécurité, mais aussi de revisiter d'anciennes mécaniques pour les améliorer.

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Une nouvelle approche pour les saisons à venir

Si les saisons sont des éléments majeurs de Sea of Thieves, elles vont connaître quelques petites modifications à partir de la saison 17. Désormais, chaque saison sera divisée en 3 phases proposant chacune un élément de gameplay différent : une mise à jour du bac à sable avec de nouvelles mécaniques, un événement communautaire temporaire et un “appel à l'action” plus axé sur des détails plus classiques du jeu. 

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Même si le thème de la saison 17 avait été dévoilé pendant le Xbox Game Showcase de juin 2025, le Community Direct a permis de révéler des détails supplémentaires. La 17e saison de Sea of Thieves fera la part belle aux Contrebandiers avec une exploration importante en phase 1, le braquage de Royal Crest Fortress en phase 2 et des forts squelettes retravaillés en dernière phase. En bonus, le thème de la saison 18 a été dévoilé en avant-première : le territoire du Devil's Roar.

Le lancement tant attendu des Custom Seas, les serveurs personnalisés de Sea of Thieves

Mais la nouveauté la plus marquante de cet événement est la confirmation de l'arrivée des serveurs personnalisés. Lancé au début de l'année 2026, les Custom Seas permettront aux joueurs de créer des serveurs personnalisés où ils pourront fixer leurs propres règles. Plusieurs options ont d'ailleurs été évoquées pendant le Community Direct : 
  • Choix du nombre de joueurs par navire
  • Création de scénarios et de compétitions uniques
  • Désactivation des événements comme les tempêtes ou le Kraken
  • Génération d'objets à volonté
  • Caméra cinématique libre…
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Toutefois, Rare a précisé que les serveurs personnalisés seront une fonctionnalité payante proposée sous la forme d'un abonnement. Ce choix risque de diviser les joueurs, mais les développeurs estiment que cela est nécessaire pour garantir un suivi régulier. Alors amis corsaires, de toutes ces nouveautés, quelle est celle que vous attendez le plus ?
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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