Sea of Thieves : La Saison 17 s'annonce explosive avec une nouvelle faction

Rare n'a pas perdu de temps. À peine la saison 16 déployée, le studio dévoile déjà la prochaine aventure qui attend les pirates dans Sea of Thieves : la saison 17, intitulée « Smugglers' Tide ». Prévue pour août, elle promet d'apporter une bonne dose d'action explosive et des défis encore jamais vus sur les mers du jeu.
Une faction inédite dédiée à la contrebande
Après sept ans d'existence, Sea of Thieves introduit enfin une véritable carrière de contrebandier,
avec des mécaniques spécifiques et une toute nouvelle faction à rejoindre. Baptisée la « Ligue des Contrebandiers », cette organisation clandestine est à la recherche de pirates prêts à se lancer dans des missions aussi lucratives que dangereuses.
Des « Smuggler's Voyages » à haut risque
Ces nouvelles missions de contrebande, appelées « Smuggler's Voyages
», proposent aux équipages de transporter des cargaisons explosives et autres marchandises instables vers des clients peu fréquentables.
Mais attention : la moindre maladresse pourrait transformer une simple livraison en un véritable chaos
. Cette mécanique risque-récompense promet de belles montées d'adrénaline et devrait particulièrement séduire les joueurs avides d'action et de défis relevés.
Le retour possible des chaloupes explosives ?
Les premières images dévoilées lors du Xbox Games Showcase 2025 laissent également penser au retour des chaloupes explosives, introduites précédemment avec l'événement Lost Sands. Bien que cela reste à confirmer, ces embarcations avaient été très appréciées pour leur potentiel de chaos. Leur retour ferait donc assurément le bonheur des pirates amateurs d'action frénétique.
Une sortie prévue pour août, mais encore peu de détails
Pour l'instant, Rare reste encore discret sur les détails précis du contenu à venir. Toutefois, la saison 17 étant prévue pour le mois d'août, davantage d'informations devraient être communiquées dans les prochaines semaines
. D'ici là, les pirates peuvent continuer à explorer les mers dangereuses de Sea of Thieves et sa saison 16
sur PC, Xbox Series, Xbox One (dont l'absence étonnante à la fin du trailer interroge) et PS5.
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