Sea of Thieves : The Sirens’ Prize, la septième aventure, est disponible

The Sirens’ Prize, septième Aventure

Instant Gaming, vous le propose pour la somme de 30,27 € au lieu de 39,99 €, soit 24 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après les six premières aventures riches en histoires et défis multiples, impliquant parfois la communauté, les joueurs de Sea of Thieves peuvent, depuis ce 15 septembre, découvrir la septième, laquelle est nommée. Vous allez devoir voyager jusque dans l'antre des sirènes.Encore une fois, nous sommes plongés dans la suite des derniers événements, même si cette fois-ci le lien est un peu moins direct. Vous allez, ici, devoir vous rendre dans les profondeurs de l'océan et évoluer dans le Royaume Submergé, où vous trouverez des labyrinthes engloutis et des épaves.. Anciens trophées des sirènes, ces items sont excellemment bien protégés, ce qui vous demandera de faire preuve de malice pour les récupérer.Ces trois reliques vous serviront pour la dernière partie de l'Aventure, vous demandant de vous rendre au sommet d'une falaise, où un orage éclate, pour effectuer un rituel sacré, permettant au Seigneur Pirate d'empêcher une catastrophe certaine. Nous ne vous en révélerons pas plus, pour que vous puissiez tout découvrir par vous-même.D'ores et déjà disponible,. Comme toujours, des récompenses uniques pourront être débloquées par les joueurs. Rappelons que la saison 7 est arrivée il y a peu de temps, ajoutant une pléthore de nouveautés, dont la possibilité de devenir Capitaine en achetant son navire reste disponible sur PC et Xbox. Vous pouvez l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire