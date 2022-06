Sea of Thieves : The Forsaken Hunter, la cinquième Aventure, est disponible

The Forsaken Hunter, cinquième Aventure

Après quatre premières aventures riches en histoires et défis multiples, impliquant parfois la communauté, les joueurs de Sea of Thieves peuvent, depuis ce 30 juin, découvrir la cinquième, laquelle est nommée. Il faudra probablement tenter de venir en aide à Merrick, qui s'est réincarné en fantôme.Sans surprise,Rappelons que l'avant-poste a finalement été sauvé par les joueurs, qui ont fait le choix d'aider Merrick dans sa mission. D'ailleurs, ce dernier sera de retour, tout du moins son fantôme, comme nous pouvons le voir dans le trailer publié par Rare, qui tease ce qui attend les joueurs.Un mystérieux personnage fait son apparition, souhaitant obtenir des informations détenues par Merrick, qui aura un rôle assez important dans cette cinquième Aventure. Celles et ceux souhaitant en savoir plus devront partir à sa recherche, en trouvant des indices disséminés dans le monde de SoT.D'ores et déjà disponible,. Comme toujours, des récompenses uniques pourront être débloquées par les joueurs. Concernant le futur de Sea of Thieves, Rare a récemment teasé quelques-unes des nouveautés de la saison 7 , apportant, entre autres, la possibilité de renommer son navire.reste disponible sur PC et Xbox. Vous pouvez l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire