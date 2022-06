Sea of Thieves tease sa saison 7, avec plusieurs fonctionnalités attendues

Instant Gaming, vous le propose pour la somme de 18,93 € au lieu de 39,99 €, soit 53 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Sans surprise, lorsque nous savons que Sea of Thieves est l'une des franchises phares de Microsoft, le titre s'est montré lors de la conférence Microsoft et Bethesda, ce 12 juin. Nous avons eu le droit, lesquelles raviront sans aucun doute la communauté, qui a passé le cap des 30 millions de joueurs uniques.Comme nous pouvons le voir dans ce trailer,, pour qu'elle soit moins monotone et surtout que votre bateau se différencie des autres sur les mers dangereuses de Sea of Thieves.. Il sera même possible de sauvegarder vos skins préférés pour votre bateau, pour gagner du temps.Avec cette nouvelle saison, vous pourrez également vous engager dans une voie, ce qui vous permettra de récupérer des récompenses uniques. Il est également indiqué que de « nouveaux points de collecte » seraient disponibles, pour vendre plus facilement votre butin. Reste à savoir si la valeur sera la même, ou inférieure à celle des avant-postes.. Rare devrait nous en dévoiler davantage ces prochaines semaines, avant la sortie de cette saison 7. Si vous ne le possédez toujours pas, vous pouvez l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire