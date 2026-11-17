Rare a prévu de déployer une nouvelle mise à jour sur Sea of Thieves, qui va réduire de façon conséquente le poids du jeu sur PC et consoles.

Désormais disponible sur plusieurs plateformes de jeu, Sea of Thieves est toujours autant suivi par son studio de développement, Rare. D'ailleurs, afin de satisfaire la communauté, Rare va très prochainement déployer une mise à jour sur Sea of Thieves, qui va alléger le poids du jeu sur PC et consoles.

Sea of Thieves pèsera bientôt moins lourd sur toutes les plateformes

Via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, Rare a indiqué qu'une mise à jour sera déployée le jeudi 19 novembre 2026 sur Sea of Thieves. Ce patch a toute son importance car celui-ci réduira grandement le poids de Sea of Thieves sur PC ainsi que sur consoles. La contrepartie ? Les joueurs et les joueuses devront réinstaller complètement le titre. Cependant, et comme précisé par le studio de développement, la « nouvelle installation sera jusqu'à 50 % plus petite qu'avant ».

D'ailleurs, Rare a partagé de plus amples précisions à ce sujet et a notamment dévoilé le poids de Sea of Thieves, après cette nouvelle mise à jour.

Xbox Series X → 56,4 Go

Xbox Series S → 26,3 Go

Xbox One X → 61,2 Go

Xbox One S → 28,3 Go

Xbox One → 28,3 Go

Steam → 53,2 Go

PS5 → 57,4 Go

Microsoft Store → 54 Go

Battle.net → 54 Go

Attention pirates! Downside first: this Thursday's update will trigger a full reinstallation of Sea of Thieves. The upside? The new install will be up to 50% smaller than it used to be. Specific platform sizes below. https://t.co/wd5zbjGhCH — Sea of Thieves (@SeaOfThieves) November 16, 2026

Nul doute que cette nouvelle ravira les joueurs et les joueuses de Sea of Thieves, qui auront, dès lors, plus de place sur leur plateforme pour installer et profiter d'autres jeux. Ce changement est d'autant plus louable que de nombreux titres ont désormais un poids assez conséquent, obligeant ainsi la communauté à faire des compromis et donc désinstaller certains éléments sur PC ou bien consoles.















Rappelons, en guise de conclusion, que Sea of Thieves est à retrouver sur PS5, consoles Xbox ainsi que sur PC.