Sea of Thieves accueille la deuxième partie de sa saison 17, ce qu'il ne faut pas louper

Rare vient de déployer l'Acte 2 de la saison 17 de Sea of Thieves avec une nouvelle activité centrée sur les Contrebandiers, des améliorations de gameplay, et une pluie de cosmétiques à découvrir.

Le Smugglers' Heist, un braquage à haut risque

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Améliorations de gameplay et nouveaux cosmétiques

, placé sous le signe de la Ligue des Contrebandiers. Entre braquages, équilibrages et nouvelles options visuelles, cette mise à jour mêle contenu narratif et confort de jeu.Au cœur de cette mise à jour se trouve le, un événement régulier au Royal Crest Fortress. Accessible via un message affiché sur le mât du navire, il invite toutes les équipes à partir à la recherche d'un tableau précieux.Pour réussir, les équipages doivent suivre les indications de la Ligue des Contrebandiers afin de trouver la clé auprès d'un contact, puis pénétrer dans la forteresse. Mais attention, de nombreuxcompliquent la tâche, seuls les plus attentifs pourront ramener l'œuvre véritable.Les détenteurs de la toile convoitée devront défendre leur navire face à divers ennemis et aux autres joueurs désireux de s'emparer du butin. Le tableau ramené au repaire des Contrebandiers garantit une récompense colossale de, sans compter le gain de réputation pour la guilde. En parallèle, celles et ceux qui relèveront le défi débloqueront de nouveaux objets commémoratifs comme les planset lesAu-delà du braquage, Rare déploie plusieurs ajustements. La fréquence desdans les Smugglers' Route Run Voyages est réduite, tandis que lesdeviennent plus fluides afin de rendre les affrontements aquatiques plus naturels.Nouveauté majeure qui devrait plaire, les joueurs peuvent maintenant modifier le FOV pour atteindre 110, avec des options distinctes selon la position du joueur (barre, canot, échelles). Lesgagnent aussi un mode réduit, laissant visibles santé et munitions. Côté butin, de nouveaux objets viennent enrichir le Devil's Roar et les Voyages des Ashen Followers, avec notamment l'et l'. Les capitaines peuvent également afficher toutes les versions d'un trophée acquis, et il est enfin possible de sprinter avec leEnfin, la boutiqueaccueille quant à elle de nombreuses nouveautés, dont le, des armes inédites et des emotes exclusives. Plusieurs ensembles issus de saisons passées font également leur retour, offrant aux joueurs une belle variété d'achats cosmétiques. La mise à jour est d'ores et déjà disponible sur toutes les plateformes.