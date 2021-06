À quelle heure sort la MàJ Pirates des Caraïbes sur SoT ?

Attention pirates! The Sea of Thieves servers will be offline from approximately 10am BST tomorrow, Tuesday 22nd, as new threats to the pirate's life set their machinations into motion... pic.twitter.com/G3opABaHGV — Sea of Thieves (@SeaOfThieves) June 21, 2021

À l'occasion de l'E3 2021, Rare a indiqué que les joueurs deallaient pouvoir profiter d'une collaboration spéciale, mettant en avantet quelques-uns des personnages de, pour une histoire totalement inédite. À l'approche du lancement de la mise à jour, le studio a communiqué plusieurs informations non négligeables pour la communauté, dont sonRare a expliqué que les serveurs seront en maintenance dès. La mise à jour sera donc publiée dans la foulée, mais les serveurs devraient rester fermés durant quelques heures, au moins jusqu'au milieu de l'après-midi. Une fois la maintenance terminée (en général vers 16h/17h) et le patch téléchargé, vous allez pouvoir voguer vers les eaux deet découvrir la pléthore de nouveautés de A Pirate's Life.Parmi elles, nous retrouvons donc cinq nouvelles Fables du Flibustier, uniquement consacrées à Jack Sparrow et ses ennemis, mais également de nouvelles menaces à combattre et une nouvelle arme. Bien évidemment, une pléthore de récompenses exclusives seront à débloquer en finissant ce récit et les quêtes annexes.Qui plus est, Rare a annoncé qu'en participant à ces missions, vous ne pourrez pas être perturbé par d'autres joueurs, étant donné que l'action se déroulera dans une nouvelle zone. Chaque groupe effectuera l'histoire dans son coin, sans qu'aucune interaction ne soit possible. Des points de sauvegarde seront également mis en place, afin que la progression ne soit pas trop difficile, y compris pour les joueurs seuls.Vous pourrez retrouver tous les détails de la mise à jour sur notre site une fois celle-ci disponible.