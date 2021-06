Sea of Thieves : Saison 3, MàJ A Pirate's Life, tous les détails

MàJ A Pirate's Life, Pirates des Caraïbes, Sea of Thieves

Nouvelle histoire avec Jack Sparrow

Autres nouveautés de la saison 3

Instant Gaming, qui vous le propose pour la somme de 13,99 € au lieu de 39,99 €, soit 65 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Annoncée à l'occasion de l'E3 2021,, est désormais disponible pour tous, gratuitement. Afin que vous ne loupiez pas une miette, voici un récapitulatif de tous les changements et nouveautés qui arrivent ce 22 juin.Ainsi, comme nous le savions déjà, J, pour une toute nouvelle histoire, créée spécialement pour l'occasion. Ce récit inédit est d'ailleurs conté à travers cinq nouvelles fables du flibustier, lesquelles promettent des batailles épiques, dans un tout nouvel environnement, avec des énigmes encore plus complexes à résoudre. Le jeu en vaut la chandelle, puisque les récompenses seront particulièrement intéressantes, d'autant plus que la zone, conçue pour l'occasion, est plutôt jolie pour nos yeux.Toutefois,ne sera pas le seul à débarquer sur, étant donné que ses compagnons de voyage seront aussi de la partie. Ses ennemis ont également réussi à se frayer une brèche, étant donné que le terrible Davy Jones fera également quelques apparitions. Bien entendu, les navires de ces deux capitaines à savoir le Black Pearl et le Hollandais Volant seront visibles. Notez quepourra voguer sur votre navire, avec vous.Pour profiter de cette nouvelle expérience, trois nouveaux types d'ennemis feront leur apparition (les fantômes, les sirènes et les ocean crawlers), tout comme une nouvelle arme. Faites attention, contrairement aux squelettes, certains pourront monter sur votre bateau et vous surprendre.Qui dit début de saison dit nouveau Plunder Pass et autres récompenses. Ainsi, en réalisant plusieurs épreuves, que ce soit en combat ou en exploration, vous pourrez augmenter votre Renommée pour tenter d'atteindre le niveau ultime, le niveau 100, et débloquer toutes les récompenses, allant de cosmétiques divers et variés, mais aussi des pièces d'or, des pièces anciennes ou des doublons.Côté boutique Pirate Emporium, c'est sans surprise que nous retrouvons, qui inclut un costume classique avec deux variantes (l'une barbue, l'autre imberbe), ainsi qu'une attitude Déhanchement de Jack Sparrow pour « agiter les doigts avec classe ». Un bundle d'attitudes, pour se la jouer Capitaine sur votre navire, est également disponible. Enfin, l'emote gratuite est toujours de la partie. Cette fois-ci, nous avons le droit à « La danse des profondeurs ».En outre, cette mise à jour permet d'apporter quelques ajustements, mais aussi des événements temporaires, qui se dérouleront ces prochaines semaines. Plusieurs problèmes ont également été corrigés. Vous pouvez retrouver tous les détails de cette mise à jour ici Si vous ne possédez toujours pas, et que cette mise à jour spéciale vous donne envie, sachez qu'il est gratuit via le Xbox Game Pass. Vous pouvez sinon vous le procurer à moindre coût grâce à notre partenaire