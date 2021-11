Sea of Thieves : Les chaloupes devraient bientôt être équipées d'un canon

Looks like the shipwrights have been busy... pic.twitter.com/FbNk9shhML — Sea of Thieves (@SeaOfThieves) November 23, 2021

Alors que nous nous rapprochons doucement de la nouvelle saison de, Rare n'hésite pas à teaser certaines choses qui seront introduites d'ici quelques jours. Dans un tweet qui aurait pu paraître anodin, le studio semble avoir annoncé une nouveauté importante :En effet, comme vous pouvez le voir ci-dessous, une vidéo, qui nous montre les trois navires de Sea of Thieves , allant du sloop au galion, se termine avec un petit aperçu de. Jusqu'à maintenant, ces barques ne pouvaient pas les supporter, mais il semblerait que les développeurs veuillent faire évoluer ces petits bateaux pour le rendre encore plus intéressants.Implantées après la sortie de Sea of Thieves,, puisque les joueurs les utilisent de plusieurs façons. Se rendre proche d'une île au niveau de Devil’s Roar et ainsi éviter de détruire son bateau avec les éruptions volcaniques, éviter de faire des déplacements inutiles en chargeant la chaloupe avec les trésors après une quête ou un fort, ou encore sécuriser une partie de son butin sur la chaloupe si le bateau commence à sombrer. Arrivées dans leur plus simple apparat, elles ont accueilli il y a quelques mois un harpon, les rendant encore un peu plus intéressantes. En cette fin d'année, elles devraient être équipées d'un canon, pour les rendre, cette fois-ci, plus menaçantes...Nous aurons de plus amples informations à ce sujet, mais aussi sur les nouveautés de la prochaine mise à jour majeure de Sea of Thieves, qui ne devrait pas tarder, dans les jours à venir.reste disponible sur PC et Xbox. Vous pouvez l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire