Sea of Thieves : Sloop, Brigantin, Galion, comment bien choisir ?

Trois navires sont disponibles dans Sea of Thieves, et chacun à ses caractéristiques, inconvénients et avantages. Nous vous expliquons dans notre article comme bien choisir entre la Sloop, le Brigantin et le Galion.

La Sloop

Caractéristiques

Deux places au maximum.

Une voile.

Faible puissance de feu : Deux Canons. Deux harpons.

Conseillé pour les débutants. Facilité à prendre en main.

Fragile.

Lent sur les mers et donc difficiles d'échapper à des navires plus imposants.

Le Brigantin

Caractéristiques

Trois places au maximum.

Deux voiles.

Bonne puissance de feu : 4 canons (deux de chaque côté). Deux harpons.

Plutôt rapide.

Meilleure accélération des trois navires.

Assez fragile.

Pilotage facile si deux ou trois joueurs font partie de l'équipage.

Le Galion

Caractéristiques

Quatre place au maximum.

Trois voiles.

Très grosse puissance de feu Huit canons (quatre de chaque côté). Deux harpons.

Très rapide.

Résistant aux dégâts, mais difficile à réparer s'ils les trous sont négligés.

Difficile à manœuvrer.

Conseillez aux équipages de quatre joueurs et aux plus expérimentés.

