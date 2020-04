Sea of Thieves : Le système de réanimation brièvement présenté par les développeurs

Lors de la mise à jour du mois d'avril, de nombreuses nouveautés seront implantées, comme les émissaires, les chats, ou encore la possibilité de réanimer ses coéquipiers. C'est cette dernière qui a été abordée lors de la dernière vidéo des développeurs.

Réanimer ses coéquipiers dans Sea of Thieves

Réanimer un coéquipier vous demandera 4 secondes.

Un joueur réanimé revient avec 1/4 de sa vie.

Possible de réanimer les membres de votre alliance.

Dans le mode Arène, les joueurs auront 25 secondes pour réanimer un coéquipier.

Nous avons récemment appris que la prochaine mise à jour deallait implanter des chats, mais aussi le rôle d'émissaire, permettant de représenter l'une des factions présentes en jeu (tous les détails ici ). Néanmoins, ce ne seront pas les seules nouveautés, puisqu'une fonctionnalité qui changera grandement le gameplay sera introduite, celle deMême si nous l'avions brièvement aperçu dans la vidéo de présentation de la mise à jour d'avril, les développeurs ne s'étaient pas montrés très loquaces à ce sujet. C'est dans une nouvelle vidéo quea été plus longuement abordée, détaillant ainsi plus ou moins son fonctionnement.De ce fait, lorsque les joueurs meurent, ils n'iront plus directement sur le Vaisseau des damnés,. Voici les informations données par Rare pour la réanimation :Un autre détail important concernant les joueurs solo a été donné. Lorsque ces derniers mourront,, dans le but de pouvoir venir défendre son navire et son trésor plus rapidement.La fonction de réanimation sera ajoutée par l'intermédiaire de la mise à jour, prévue pour le mercredi 22 avril, que nous ne manquerons pas de vous détailler une fois celle-ci disponible.Disponible sur PC et Xbox One depuis mars 2018,fera son arrivée sur Steam prochainement. Si vous ne le possédez pas encore et souhaitez vous le procurer à moindre coût, sachez que notre partenaire