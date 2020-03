Sea of Thieves : Patch 2.0.13, tous les détails de Cœur Ardent

Rare vient de détailler le contenu de la mise à jour du mois de mars, Cœur Ardent, qui est la troisième de l'année. Retrouvez toutes les informations à savoir à son propos dans notre article.

Nouveautés Cœur Ardent

Nouveautés Pirate Emporium

Nouveautés marché Noir

Autres ajouts, modifications et corrections de la màj Cœur Ardent

En plus des boulets de canon stockés par défaut, les joueurs commenceront chaque partie avec deux bombes incendiaires, deux boulets du chaos et deux boulets de chaîne dans chaque tonneau.

Il est désormais possible de revendre les caisses de munitions à l'alliance des Marchands.

Des indications sont maintenant données pour les joueurs pêchant pour la première fois, et lorsqu'ils montent à bord d'une chaloupe.

Correction d'un problème permettant aux joueurs de vendre leur coffre cendré même si celui-ci contenait encore des objets.

Lorsqu'un coffre de Rage sera frappé à plusieurs reprises dans un bateau, celui-ci finira par exploser.

Il est désormais impossible d'harponner une sirène.

Instant Gaming vous le propose pour la somme de 22,95 euros

Déployée sur les serveurs avec un jour de retard suite à de légers problèmes, laest enfin disponible pour les joueurs deUne nouvelle fable du Flibustier est, comme prévu, disponible. Celle-ci demandera aux joueurs de s'aventurer dans un repaire de flammes pour tenter de découvrir la vérité sur les ouï-dire circulant sur les eaux de. Flameheart serait sur le point de retrouver ses puissants pouvoirs. Rendez-vous à l’avant-poste de Morrow’s Peak et discutez avec Tallulah dans la taverne du Charred Parrot pour en savoir plus sur la mission qui vous mènera sur les traces du Seigneur Squelette.Outre le nouveau Tall Tales, les joueurs peuvent découvrir un nouveau voyage, le « Athena’s Run Voyage », lequel vous demandera de vous rendre à Thieves' Haven et ses environs à la recherche des trésors d'Athena. Disponible pour 50 doublons, il est en revanche réservé aux pirates légendaires, mais si vous et votre groupe ne remplissez pas les conditions, sachez que vous pouvez toujours dérober ce trésor et revendre son contenu au Mystérieux Étranger à la taverne de chaque avant-poste.Apparus avec la mise à jour précédente, les coffres de rage sont maintenant disponibles un peu partout sur la carte, en plus de la forteresse de Molten Sands. Les derniers ajouts notables à mentionner sont, comme présenté il y a quelques jours par Rare, lesqui permettront de briser plus facilement les mâts, roues ou cabestans, mais qui en contrepartie ne feront que de faibles dégâts à la coque, alors que lessont de nouveaux objets jetables, à l'instar de la bombe incendiaire, qui explosent à l'impact envoyant des balles dans toutes les directions. Ils peuvent être utilisés pour repousser un pirate tentant de voler votre marchandise ou contre un bateau ennemi. Ils sont plus efficaces s'ils sont tirés via un canon.Comme toujours, la boutique Pirate Emporium se met à jour, proposant un nouveau contenu aux joueurs. Des cosmétiques exclusifs pour célébrer l'anniversaire de(les deux ans) sont de la partie. Il sera ainsi possible d'acheter les voiles de la Faucheuse pour l'occasion.Une série de cosmétiques originaux est disponible pour vos armes et vos animaux, à l'effigie d'une banane. Une nouvelle collection pour votre navire est également en vente, ainsi que de nouvelles emotes. Un skin pour la chope peut également être acheté.Parce que notre cher Duke ne prend jamais de congé, il propose en ce mois si particulier de nouvelles apparences pour vos instruments de musiques. Vous pourrez profiter de la collection d'Aristocrate, du Grand large, d'encre du Kraken et Perroquet Clair de lune.D'autres nouveautés sont également disponibles par le biais de la. Vous pouvez retrouver les plus importantes ci-dessous.Si vous souhaitez découvrir l'entièreté des problèmes corrigés, rendez-vous sur le site officiel Sea of Thieves est, pour rappel, disponible depuis le 20 mars 2018 sur PC et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore et souhaitez l'acquérir, sachez que notre partenaire