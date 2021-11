Sea of Thieves : La saison 5 datée, de nombreuses choses teasées

Quand sort la saison 5 de Sea of Thieves ?

Ladders are so passé. pic.twitter.com/8I8OeGgLVY — Sea of Thieves (@SeaOfThieves) November 24, 2021

Instant Gaming, vous le propose pour la somme de 17,49 € au lieu de 39,99 €, soit 56 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis près d'un an, les joueurs ont pris l'habitude de découvrir une mise à jour majeure tous les trois mois environ. En cette fin d'année 2021, qui aura encore vu Sea of Thieves drastiquement évoluer,. Si nous n'avons pas encore tous les détails,, et quelques nouveautés teasées, donnant un bel aperçu de ce à quoi nous allons pouvoir nous attendre.Sans surprise,, dans la journée. Nous pourrons y découvrir un nouveau Plunder Pass, des skins inédits, de nouvelles quêtes, mais aussi quelques fonctionnalités qui amélioreront nos différents voyages. Le studio a en effet teasé, sur Twitter, par le biais de courtes vidéos, plusieurs choses qui devraient plaire aux joueurs.Premièrement,, idéal pour les rendre plus robustes et, surtout, se défendre sommairement en cas d'attaque. Deuxièmement, il semblerait que nous puissionset, enfin, une autre vidéo nous présenter, pour éviter de grimper, encore et encore, aux échelles.Comme toujours, Rare nous présentera tous les détails de cette saison 5 d'ici peu de temps, pour que les joueurs soient totalement prêts ce 2 décembre, date de sortie.reste disponible sur PC et Xbox. Vous pouvez l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire