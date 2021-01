Sea of Thieves : La première saison arrive le 28 janvier

Sea of Thieves Season One begins on January 28th. pic.twitter.com/EM7LALD1hR — Sea of Thieves (@SeaOfThieves) January 21, 2021

Après un an et demi de mises à jour mensuelles, permettant d'augmenter le contenu disponible dans Sea of Thieves , mais aussi d'encourager les joueurs à relancer le jeu de manière récurrente, Rare revoit totalement son fonctionnement puisque comme il nous l'avait annoncé en décembre,Chacune de ces saisons durera trois mois et permettra aux joueurs de mettre la main sur du nouveau contenu, mais aussi de récupérer des récompenses exclusives via un battle pass, ici appelé Plunder Pass. Si une voie est payante, une autre sera gratuite afin que tous les joueurs puissent obtenir un minimum de cosmétiques en réalisant divers défis à travers les eaux de Sea of Thieves.Avec les saisons,, le but étant de fidéliser encore plus la communauté. L'année 2021 sera, selon le studio, très importante . Nous ne manquerons pas de vous révéler le contenu de cette première saison qui arrive ce jeudi 28 janvier dès lors que les développeurs donneront plus de détails.