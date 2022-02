Sea of Thieves : Îles Brumeuses, la première Aventure, est disponible

Îles Brumeuses, première Aventure de SoT

Comme nous le savions, à la suite de la publication de la roadmap de cette année 2022 . Il s'agit de contenus scénarisés, découpés en chapitres, permettant de suivre sur le long terme une série d'événements, dans le but d'apporter davantage de récits, pour celles et ceux qui le souhaitent. Chaque mois, une nouvelle Aventure est proposée, d'une durée minimale de deux semaines. Pour commencer, nous avons le droit àCelle-ci nous amènera aux alentours de l'avant-poste Golden Sands, lequel est maintenant entouré d'un épais brouillard, qui ne peut être manqué. Le Capitaine Flameheart a disparu et une série de défis, en lien avec sa disparition, et l'arrivée de la mystérieuse Belle, vous est proposée, dans le but d'entamer cette première Aventure.D'ores et déjà disponible, un trailer avait été partagé il y a quelques semaines concernant Îles Brumeuses, afin de vous mettre l'eau à la bouche.Naturellement, en participant à ces aventures, vous débloquerez des récompenses exclusives, dont des cosmétiques. Vous avez jusqu'au 3 mars pour la terminer.