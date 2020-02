Sea of Thieves : Il sera possible de changer son apparence avec la mise à jour de février

Rare a dévoilé, comme toujours, un aperçu de ce que contiendra la mise à jour de février, nommée « Crews of Rage » en anglais. Nouveau coffre et changement d'apparence sont, notamment, au programme.

Depuis maintenant plus de six mois Rare propose une mise à jour mensuelle, déployée au milieu du mois, laquelle apporte aussi bien du contenu temporaire que permanent. Le studio a pris pour habitude de présenter une partie du contenu de la mise à jour en amont de sa sortie par le biais d'une vidéo, expliquant certains ajouts. Pour ce mois de février, les joueurs de Sea of Thieves accueilleront la mise à jour « Crews of Rage ».



Celle-ci fera son arrivée le mercredi 19 février, et apportera plusieurs équilibrages, notamment sur la foudre, qui devrait s'abattre moins souvent, a contrario de la sirène, qui devrait apparaître davantage. Néanmoins, la nouvelle la plus importante est le fait qu'il sera enfin possible de changer son apparence. En effet, lorsque les pirates créaient leur personnage, l'apparence choisie était définitive, et s'ils voulaient en changer, tous les gains (argent et cosmétiques) étaient perdus. Grâce à une potion qui fera son arrivée dans la boutique Pirate Emporium, il sera dorénavant possible de modifier son personnage, contre la somme de 149 pièces Anciennes.



Finalement, dernière nouveauté majeure de cette mise à jour, un nouveau coffre avec des effets importants, étant donné qu'il surchauffe et peut exploser provoquant un incendie. Il faut alors le surveiller attentivement et le refroidir en lui jetant de l'eau auquel cas votre navire peut prendre feu. Néanmoins, les développeurs expliquent que ce coffre peut également servir d'arme contre les adversaires (joueurs ou squelettes).





La mise à jour « Crews of Rage » fera donc son arrivée sur PC et Xbox One dès le 19 février. Nous ne manquerons pas de vous partager les détails du patch note une fois que celui-ci sera disponible.