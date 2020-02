Sea of Thieves : Patch 2.0.12, tous les détails des Équipages de Rage

Rare vient de détailler le contenu de la deuxième mise à jour de l'année, Équipages de Rage. Retrouvez toutes les informations à savoir à son propos dans notre article.

Nouveautés Équipages de Rage

Nouveautés Boutique Emporium

Nouveautés du Marché Noir

Autres changements/améliorations et corrections de bugs

Les combats à l'épée ont été améliorés, devant entre autres les fluidifier. Il sera normalement plus facile d'entrer/sortir d'un combat à l'épée.

Les pirates légende peuvent maintenant acheter une nouvelle gamme de coiffures et barbes.

L'apparition des Sirènes est plus fréquente. Si vous vous éloignez de celle proposée de base, une autre apparaîtra plus rapidement, sauf dans le cas où un navire ennemi est proche, dans le but de rester discret.

L'Appel du Chasseur accepte désormais les Coffres du Collectionneur.

Les joueurs auront moins de chance de se faire toucher par les éclairs.

Le zoom sur la carte a été augmenté, pour voir les îles de plus près.

Lorsque vous êtes sur un navire ennemi, vous verrez maintenant leur voyage et non pas celui de votre équipe.

Correction d'un problème où les forts étaient vides après les avoir terminés.

Nombreuses autres corrections de problèmes.

Après avoir brièvement évoqué les changements, ajouts et améliorations de cette mise à jour de février, Rare a entièrement détaillé le nouveau patch, se nommantAvec cette nouvelle mise à jour, les joueurs depourront notamment découvrir un nouveau coffre, le. Contrairement aux autres coffres, il faudra garder un œil attentif sur ce dernier, puisqu'il a la fâcheuse tendance à chauffer et à exploser s'il n'est pas refroidi... Il faudra donc le refroidir régulièrement, en lui lançant un seau d'eau ou en le plaçant au fond de la cale de votre navire (même si nous vous conseillons de le refroidir en toutes circonstances). Ce coffre peut également servir d'arme, puisqu'il explosera s'il subit des dégâts. Si vous ne savez pas quoi en faire, les Collectionneurs d’Or seront ravis de vous le racheter. Si vous le vendez à l’Étrangère Masquée du Reaper’s Hideout vous récupérer le double d'or. À noter que Duke propose maintenant des voyages demandant aux joueurs de rapporter desDu côté du Devil’s Roar, nous apprenons que la seule forteresse active de la mise à jour n'est autre que Molten Sands. Affrontez les ennemis sur place pour récolter des trésors cendrés, coffres cendrés et le fameuxFinalement, pour finir avec les nouveautés concernant les, de nouveaux cosmétiques sont disponibles dans tous les avant-postes, en récompense du dernier volume des tomes cendrés, en allant voir Duke. Ce dernier propose aussi de nouveaux voyages du marché noir après avoir mis la main sur un stock de Clefs Cendrées.C'est l'un des changements majeurs de cette mise à jour : la possibilité de. Cela a toutefois un coût, étant donné qu'il faut dépenser 149 Pièces Anciennes. Grâce à cette potion, les joueurs pourrontsans perdre la progression, comprenant l'or et les cosmétiques gagnés.Outre la, la boutique propose désormais des objets corrompus de magie noire, des nouveaux costumes pour vos familiers, une nouvelle collection pour votre navire et une pléthore d'emote inédits. De plus, les voiles Valiant Dawn peuvent être achetées en échange de Pièces Anciennes, et tous les bénéfices seront reversés à St. Jude , un hôpital et centre de recherche pour les enfants malades, comme cela avait été le cas lors de la mise à jour de décembre.Duke signale que s'il vous manque certains objets pour compléter la collection Wild Rose, vous pouvez dorénavant acheter les objets manquants. De plus, de nouveaux skins, de la collection Désosseur téméraire, sont disponibles pour les instruments de musique, alors qu'un nouvel ensemble de skins pour votre navire est disponible durant une période limitée. Dans le même temps, la collection de vêtements crabier du grand large peut être achetée.Vous pouvez retrouver l'intégralité du patch note directement sur le site officiel , et avoir un aperçu de la mise à jourgrâce à la bande-annonce publiée par Rare.est, pour rappel, disponible sur PC et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire