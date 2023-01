Sea of Thieves est-il jouable en solo ?

Peut-on jouer à Sea of Thieves en solo ?

est l'une des exclusivités Microsoft les plus populaires, si ce n'est la plus populaire, depuis 2018 et malgré une sortie plus ou moins ratée. Mais grâce à divers ajouts et des mises à jour importantes, l'expérience s'est bien améliorée et le contenu est devenu bien plus riche, ce qui a incité de nombreuses personnes à venir découvrir l'aventure de pirates, jouable en coopération jusqu'à quatre joueurs.Cependant, certains se demandent, sans avoir trop difficulté dans les différentes activités proposées.Bien souvent, lorsqu'un jeu propose de la coopération, il est préférable d'y jouer, si possible, à plusieurs, notamment pour plus d'amusement et avoir plus de facilité dans la réalisation des diverses quêtes proposées par le jeu en question. Dans, la coopération est possible jusqu'à quatre joueurs, et il est évidemment plus plaisant de lancer une partie en étant plusieurs, mais avoir un groupe restreint, voire être seul, n'est pas trop problématique.En effet, il existe plusieurs tailles pour les navires (vous pouvez même en acheter un ), permettant donc de prendre les commandes d'un bateau de petite taille, qui ne vous demandera pas d'être à plusieurs pour naviguer et gérer les voiles, et le réparer au besoin. Même si cela attirera le regard de certains autres pirates, côté navigation, être seul ne posera aucun problème, d'autant plus que le Sloop est plus rapide que le Brigantin et le Galion.Pour l'histoire ou les quêtes, cela n'a aucun impact d'être seul ou à plusieurs, si ce n'est peut-être la durée, notamment pour les énigmes qui pourraient être un peu plus longues à résoudre.De fait,. Les premières heures seront peut-être plus compliquées, le temps de tout prendre en main, mais vous pourrez ensuite devenir un vrai pirate, avec même la satisfaction d'être seul face à des équipages plus complets.est disponible sur PC, les consoles Xbox et le Game Pass.