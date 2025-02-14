Sea of Thieves donne les détails de la saison 15 et ses nouveautés

À quelques jours de la sortie de la nouvelle saison de Sea of Thieves, la quinzième, les développeurs viennent de dévoiler toutes les nouveautés, apportant un joli contenu aux joueurs.
Annoncée et datée la semaine dernière, la saison 15 de Sea of Thieves
est toute proche. Il est donc normal de voir Rare détailler le contenu qui sera ajouté pour cette saison 15 et dans les semaines qui suivent, puisque le studio semble ne pas vouloir livrer tout en même temps, pour garder les joueurs dans le temps, comme il a pu le faire ces derniers mois.
Un beau programme attend les pirates, puisque nous aurons de quoi faire avec une saison 15 placée sous le signe de l'Appel du chasseur et des monstres marins
.
Le contenu de la saison 15 de SoT dévoilé
Comme toujours, Rare a publié une vidéo dans laquelle il fait le tour des nouveautés de la prochaine saison de Sea of Thieves
. Nous pouvons donc en apprendre plus sur les choses qui seront introduites ces prochaines semaines, que ce soit une extension de l'Appel du chasseur, la faction qui n'avait que des avant-postes en mer, mais aussi une nouvelle arme et deux mégalodons
.
Pour faire simple, voici à quoi s'attendre :
- L'Appel du chasseur va s'étendre aux avant-postes, avec des marchands présents dans ces lieux
- 2 nouveaux mégalodons pourront être croisés
- Un spécialisé dans le feu qui enflammera le navire
- Un spécialisé dans les attaques électriques qui fera apparaître des ennemis sur le navire
- Une nouvelle arme, la lance (Throwing Spears)
- De nouvelles espèces sauvages à rencontrer sur les différentes îles
- Nouveaux objets dans la boutique avec le retour de cosmétiques de la saison 8
- Ajout d'un overlay de personnalisation pour le texte, dans le but de faciliter la lecture des cartes
- Nouvelle musique de fond
Les développeurs révéleront davantage d'informations juste avant la sortie de la saison 15, laquelle est prévue pour débarquer sur toutes les plateformes à partir du jeudi 20 février.
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