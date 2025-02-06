Sea of Thieves : Une date de sortie pour la saison 15, et des informations

Rare vient de communiquer la date de sortie de la prochaine saison de Sea of Thieves, la quinzième, qui viendra ajouter de nouvelles choses au jeu de pirates dont certaines très attendues.
La saison 14 de Sea of Thieves
a été lancée il y a quelques mois déjà, en octobre pour être plus précis. Maintenant que les joueurs ont pu profiter de toutes les nouveautés, comprenant notamment le grappin ou la sarbacane, mais aussi la possibilité de s'accroupir, les joueurs vont pouvoir découvrir une nouvelle saison et des éléments inédits, ou améliorés. La bonne nouvelle est que Rare vient de dévoiler la date de sortie de la saison 15 de SoT
.
Quelle date de sortie pour la saison 15 de Sea of Thieves ?
Cette fois, Rare n'a pas employé les grands moyens, ni fait durer le suspens d'ailleurs, étant donné que le studio s'est contenté d'une publication sur X pour annoncer la date. Celle-ci nous apprend donc que la sortie de la saison 15 de SoT se fera le jeudi 20 février
, soit dans pile deux semaines lorsque ces lignes sont écrites. Une date somme toute logique puisque que dans grande majorité des cas, les mises à jour de Sea of Thieves
sont publiées un jeudi, en début d'après-midi.
Côté contenu, nous ne savons pas grand-chose. Les équipes de Rare profiteront évidemment de ces prochains jours pour nous en dire davantage, mais une chose est sûre, la vidéo publiée nous tease quelque chose. Tout laisse à penser que la faction l'Appel du chausseur sera au cœur de cette saison 15
.
Nommée Wilds Things
, cette saison devrait permettre d'améliorer cette faction, trop peu mise en avant. Nous devrions voir également un nouveau monstre marin (mégalodon dans une nouvelle version ?). Mais tous les détails seront connus le 20 février, quand la mise à jour sera publiée
. Comptez sur nous pour vous relayer tous les détails de cette quinzième saison de Sea of Thieves
.
En attendant, rappelons Sea of Thieves
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