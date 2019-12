Sea of Thieves : Patch 2.0.10, tous les détails du Festival des Grâces

Rare vient de lever le voile sur le contenu de la mise à jour mensuelle 2.0.10, qui célèbre comme il se doit les fêtes de fin d'année. Au programme, nouvelles quêtes et autres nouveautés en tout genre.

Le Marché Noir de Sticher Jim accueille de nouveaux articles comme l’ensemble de vêtements Aristocrates ou les éléments manquants de l’ensemble Mercenaire.

Optimisation des combats à l'épée Temps de récupération réduit entre un coup raté et le suivant. Si vous bloquez un coup d'épée, vous ne serez plus immobilisé, alors que l'étourdissement lorsque vous subissez un coup d'épée est lui réduit.

Les caisses de munitions sont maintenant disponibles partout sur la carte.

Les joueurs devraient être moins frappés par la foudre, mais sortir son épée durant une tempête augmente toujours le risque d'être frappé par celle-ci.

Les Coffres du Collectionneur peuvent être vendus au Collectionneur d’Or , à l’Ordre des Âmes ou à l’Alliance des marchands après avoir été vidés.

Nombreuses corrections de problèmes.

Stitcher Jim propose aux joueurs de Sea of Thieves de partiréparpillés un peu partout sur les Forts, qu'il faudra livrer. Cependant, cela ne sera pas chose aisée, puisque les trésors sont très bien gardés., qui vous poseront encore plus de soucis, puisque ces derniers sont encore plus protégés, et vous demanderont d'affronter la. Dorénavant, jusqu'à la prochaine mise à jour, les joueurs pourront trouver n'importe où desDe nouveaux forts sont disponibles, permettant de mettre la main sur desindiquant la position d'une cache, en plus de l'habituelle clé du Fort. De plus, il sera maintenant possible de mettre la main sur des coffres cendrés dans le butin très garni des Forts, mais aussi des cadeaux,. Les Forts cendrés,, sont permanents. En outre, les Squelettes cendrés lâcheront maintenant des cadeaux et des indices sur des coffres cendrés enfouis, et sont également permanentsAlors quepossède de plus en plus de joueurs , certains peuvent vite se perdre lors des premières heures de jeu. Pour pallier ce problème,implante, avec cette mise à jour, le, pour faire connaissance avec les bases, par l’intermédiaire d'une nouvelle île,. Vous avez l'expérience d'un pirate, mais souhaitez prendre part à ce nouveau voyage ? Pas de problème,Tous les joueurs qui découvrent les secrets cachés de l'île auront le droit à de nouvelles promotions, alors que toutes les nouvelles recrues auront le droit à un voyage offert par le généreux collectionneur d'or.Comme lors de chaque mise à jour, le contenu de la boutiqueest ajusté. De nouveaux cosmétiques, à durée limitée, peuvent être récupérés, comme. De plus, de nouvelles emotes et de nouvelles attitudes sont également disponibles. À noter que de nombreuses réductions ont lieu sur différents objets.Bien évidemment, il sera également possible d’acquérir des voiles, seulement,, un hôpital et centre de recherche pour les enfants malades.Vous pouvez retrouver l’entièreté du patch note directement sur le site officiel, et avoir un aperçu de la mise à jourdans la vidéo ci-dessous.