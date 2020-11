Sea of Thieves : Des fusées éclairantes devraient prochainement arriver

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Le studio en charge du développement de Sea of Thieves a prévenu que l' année 2021 serait assez importante pour son jeu , puisqu'elle pourrait être la plus grosse année que le titre n'ait jamais connu. Si Joe Neate ne s'est chargé que de teaser l'avenir de Sea of Thieves,En effet, comme relayé sur Twitter par un joueur,. Il s'agit du «» qui semble être des fusées éclairantes et est appelée dans la version française du jeu «». Nous ne savons pas encore quelles seront les possibilités avec ces éclats de canon, mais le studio devrait prochainement nous éclaircir à ce sujet. S'agit-il simplement d'une futilité pour apporter un peu de distraction ou auront-ils une plus grande importance dans le jeu ? Rare donnera une réponse prochainement.Mais sachez que, même s'il s'agit d'une erreur comme l'a affirmé l'un des développeurs,Pour rappel, Sea of Thieves est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series X/S. Il devrait continuer à évoluer ces prochaines années, pour proposer encore plus de contenu qu'à l'heure actuelle.