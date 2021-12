Sea of Thieves : À quelle heure sort la MàJ de la saison 5 ?

À quelle heure sort la MàJ de la saison 5 ?

Attention pirates! The Sea of Thieves servers will be offline from approximately 10am GMT tomorrow, Thursday 2nd, so that the Quest Boards can be built, cannons can be strapped to Rowboats and a new Season can begin! Please plan your Voyages accordingly. pic.twitter.com/vQqK5TSwBz — Sea of Thieves (@SeaOfThieves) December 1, 2021

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Voilà un an que Rare a opté pour des mises à jour saisonnières, permettant d'apporter du contenu à un rythme régulier, tout en proposant aux joueurs de nouvelles choses et un Passe de combat, avec des récompenses exclusives. En 2021, les 4 saisons qui ont été proposées aux joueurs ont permis d'améliorer encore un peu plus le contenu qui était disponible dans, mais les développeurs ne souhaitent pas s'arrêter en si bon chemin, et ont encore plusieurs surprises à nous présenter.Ainsi, pour finir l'année en beauté,, rendant l'expérience plus sympathique. Nous pouvons par exemple citer le fait de pouvoir enterrer ses coffres et permettre aux autres joueurs de les découvrir, l'amélioration des chaloupes avec l'ajout d'un canon ou encore des ascenseurs dans certains lieux pour ne pas devoir grimper aux échelles. Il s'agit bien évidemment d'une liste non exhaustive, puisqu'une pléthore d'autres petites choses ont été ajoutées (possibilité de dormir, les rats dans le navire, etc.).De fait, la saison 5 de Sea of Thieves est assez attendue par les joueurs. Retrouvez donc l'heure de sortie, afin d'être totalement prêt.Comme toujours lorsqu'une mise à jour de cette ampleur est déployée,. Il faudra ensuite patienter plusieurs heures et attendre la fin de la maintenance, et avoir téléchargé le patch, pour profiter des nouveautés. En général, sauf rares exceptions,, ce qui vous laissera le temps de vaquer à vos occupations, mais aussi de télécharger la mise à jour si vous n'avez pas une très bonne connexion.Tous les détails de la mise à jour seront communiqués à ce moment-là, et nous ne manquerons bien évidemment pas de vous les partager.