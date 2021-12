Sea of Thieves : MàJ 2.4.0 de la saison 5, tous les détails

MàJ 2.4.0 de la saison 5 de Sea of Thieves

Nouveautés pour le gameplay

Les rats arrivent. Si vous les voyez fuir la cale, cela veut dire que votre navire commence à se remplir d'eau, et qu'il est grand temps d'écoper et de le réparer. (Si vous ne souhaitez pas voir les rats, vous pouvez désactiver la fonctionnalité).

Les squelettes que vous tuerez laisseront désormais tomber des munitions, pour recharger plus facilement votre arme à feu.

Les trésors du kraken seront visibles plus facilement grâce aux mouettes présentes au-dessus. Sinon les trésors ne couleront plus avant que le kraken ne soit battu.

Il est possible d'acheter des feux d'artifice, produisant des effets de couleur riches et variés. Il est possible d'en tirer via les canons.

Des fusées de signalisation peuvent également être tirées, pour signaler votre position, que ce soit à vos amis ou à d'autres joueurs.

Plunder Pass et skins

Les joueurs deaccueillent en cette fin d'année, qui se veut importante en termes de nouveautés. Bien qu'aucun ajout majeur ne soit réellement disponible, si ce n'est l'écosystème créé autour du fait d'enterrer les coffres, une pléthore de petites fonctionnalités arrivent, qui changeront la façon de joueur de plusieurs joueurs. Naturellement, quelques améliorations et corrections de bugs ont eu lieu.Afin que vous ne soyez pas perdu, nous vous détaillons ci-dessous toutes, pour que vous puissiez partir voguer sans souci.Rare n'a pas fait les choses à moitié pour cette mise à jour. Dans un premier temps, le studio a rendu possible le fait d'enterrer des coffres pour venir les rechercher plus tard, ou pour offrir aux autres joueurs des petites chasses au trésor. Tous les objets ou presque peuvent être enterrés, créant alors automatiquement une carte au trésor, que vous pourrez mettre à disposition des autres joueurs en l'affichant sur un nouveau tableau. Si un autre équipage tombe sur votre trésor, vous obtiendrez la même renommée que celui-ci.Nous retrouvons également des canons sur les chaloupes. Avec cette mise à jour, toutes les chaloupes sont dorénavant équipées d'un canon, pour vous défendre, ou attaquer. Vous pourrez également utiliser le canon si la chaloupe est amarrée, offrant une solution supplémentaire.Il est désormais possible de dormir, en utilisant les lits présents dans les différents navires. L'utilité est qu'après un court moment, votre vie se régénèrera. Faites attention, un membre du navire pourrait vous réveiller en sursaut avec un seau d'eau... Dans le même sens, vous pourrez vous asseoir dans certains endroits et profiter de la vue (ou changer la caméra pour vous prendre en photo).Pour le reste des ajouts, voici un petit listing :Naturellement, un nouveau Plunder Pass est introduit, offrant plusieurs dizaines de cosmétiques inédits, mais aussi des Pièces Anciennes. Progressez en jouant et en accomplissant quelques missions pour gagner en niveau et débloquer ces skins et autres récompenses.Côté Pirate Emporium, plusieurs collections sont disponibles, dont un bundle spécial Capitaine Barbosa, l'un des personnages de Pirates des Caraïbes, pour aller dans le prolongement de la saison 3. Vous pourrez, entre autres, récupérer son costume et une variante pour un animal de compagnie. Comme toujours, une emote gratuite est disponible.Pour le reste, de nombreuses corrections de bugs et quelques améliorations ont eu lieu, que vous pouvez retrouver sur le site officiel (en anglais).