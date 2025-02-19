Sea of Thieves : À quelle heure sort la MàJ de la saison 15 ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 février 2025 à 11h50
Ce 20 février, les joueurs de Sea of Thieves vont pouvoir découvrir une mise à jour assez importante à l'occasion du lancement de la saison 15. Retrouvez son heure de sortie.
Sea of Thieves : À quelle heure sort la MàJ de la saison 15 ?
Dans le but de fidéliser les joueurs sur le très long terme, tout en attirant de nouveaux pirates, Rare implante très souvent du contenu dans Sea of Thieves avec les mises à jour saisonnières. La saison 15 arrive et est très attendue, compte tenu des choses qu'elle va ajouter, que ce soit en améliorant une faction, en ajoutant des monstres marins, ou bien d'autres améliorations.

De fait, en sachant que la mise à jour de Sea of Thieves est imminente, certains se demandent à partir de quelle heure la saison 15 sera disponible

À quelle heure sort la MàJ de la saison 15 de Sea of Thieves ?

Comme toujours lorsqu'une mise à jour de cette ampleur est déployée, les serveurs de SoT seront hors-ligne en fin de matinée, à partir de 11h, heure française ce jeudi 20 février, comme l'ont annoncé les développeurs sur les réseaux sociaux. Il faudra ensuite patienter plusieurs heures et attendre la fin de la maintenance, et avoir téléchargé le patch, pour profiter des nouveautés.
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En général, sauf rares exceptions, les serveurs rouvrent aux alentours de 16h/17h, ce qui vous laissera le temps de vaquer à vos occupations, mais aussi de télécharger la mise à jour si vous n'avez pas une très bonne connexion, qui sera évidemment assez lourde.
Côté contenu, si vous n'avez pas suivi l'actualité, sachez que cette nouvelle saison apportera une amélioration notable à l'Appel du chasseur. Nous pourrons notamment devenir émissaire, tandis que nous retrouverons les PNJ à d'autres endroits. Cela offrira de nouvelles récompenses.

Deux nouveaux Mégalodons seront aussi intégrés, l'un pouvant mettre le feu au navire, l'autre pouvant faire apparaître des monstres sur votre navire, tout en étant doté d'une mâchoire infligeant des dégâts électriques.

Enfin, de nouvelles récompenses saisonnières seront disponibles, comme le fameux Plunder Pass. Plus tard dans la saison, nous aurons le droit à :
  • Des lances jetables (nouvelle arme)
  • Des sangliers qui cachent des trésors
  • De nouveaux animaux sauvages
  • Une chasse au mégalodon
Miniature vidéo

Rendez-vous dès le 20 février pour découvrir tout cela sur Sea of Thieves par le biais de la mise à jour de la saison 15. Nous ne manquerons pas de vous communiquer toutes les nouveautés de la mise à jour dès lors que Rare aura partagé le patch notes.

En attendant, rappelons Sea of Thieves est toujours disponible sur PC, les consoles Xbox, PS5 et via le Game Pass. Vous pouvez l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur :
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    • Carte PS Store 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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