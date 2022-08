Sea of Thieves : A Hunter’s Cry, la sixième aventure, est en ligne

A Hunter’s Cry, sixième Aventure

Après les cinq premières aventures riches en histoires et défis multiples, impliquant parfois la communauté, les joueurs de Sea of Thieves peuvent, depuis ce 18 août, découvrir la sixième, laquelle est nommée. Notre cher Merrick a besoin d'aide.Encore une fois, nous sommes plongés dans la suite directe de l'aventure précédente. Après avoir retrouvé Merrick, prisonnier de la Confrérie Noire, qui a pour objectif de prendre le contrôle de la Mer des Damnés, il va falloir aller le chercher. Garder enfermé dans une de leurs bases, les joueurs vont devoir tenter de l'atteindre, ce qui ne sera pas la tâche la plus facile, notamment parce que les gardes ne vous laisseront pas passer comme ça.Il faudra, entre autres, repousser les vagues de flottes spectrales, mais aussi prendre possession de trois phares situés autour de la taverne dans laquelle il est prisonnier. Nous ne vous en disons pas plus, pour que vous découvriez tout cela par vous-même.D'ores et déjà disponible,. Comme toujours, des récompenses uniques pourront être débloquées par les joueurs. Rappelons que la saison 7 est arrivée il y a peu de temps, ajoutant une pléthore de nouveautés, dont la possibilité de devenir Capitaine en achetant son navire reste disponible sur PC et Xbox. Vous pouvez l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire