Sea of Thieves : 14 jours de Twitch drop pour le lancement sur Steam

Pour fêter de la meilleure des manières l'arrivée de Sea of Thieves sur Steam, les joueurs pourront récupérer, 14 jours durant, des cosmétiques via la plateforme Twitch.

Les Twitch drop Sea of Thieves pour la sortie sur Steam

est l'un des jeux utilisant les Twitch drop, permettant aux joueurs de récupérer moult récompenses, en regardant durant une certaine durée un stream partenaire de Rare. À l'occasion de l'arrivée de, Rare a indiqué que les joueurs pourront récupérer, chaque jour pendant deux semaines, des cosmétiques afin de personnaliser leur personnage et leur bateau.De ce fait, dès ce 3 juin, et ce jusqu'au 16 du même mois,. Le set « Mutinous Fist » pour le navire, l'équipement Onyx et des emotes sont, notamment, au programme. Vous pouvez suivre le calendrier des Twitch drop ici Pour découvrir la liste des streamers partenaires chez lesquels vous devrez regarder un stream durant au moins trente minutes, rendez-vous sur Twitch dans la catégorie Sea of Thieves , et veillez à ce que le Twitch drop soit activé. Néanmoins, n'oubliez pas de vérifier que vos comptes Microsoft et Twitch sont bien liés en passant par cette adresse Les nouveaux cosmétiques seront disponibles dès 11 heures (heure française) et durant 24 heures.Pour rappel,a récemment accueilli une nouvelle mise à jour, permettant entre autres de sauvegarder les Fables du Flibustier, mais aussi de participer à des événements ponctuels, lesquels octroient d'alléchantes récompenses.