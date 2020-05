SoT : MàJ 2.0.15, tous les détails

Retrouvez tous les détails de la mise à jour de contenu du mois de mai 2020, intitulée « Les Trésors Perdus » ci-dessous.

Nouveautés de la mise à jour Les Trésors Perdus

Primes journalières : Un défi chaque jour pour récolter encore plus de pièces d'or.

Ruées vers l'or : Entre 19h et 20h et 3h et 4h, profitez d'une augmentation du gain en or pour tous les objets vendus.

Fort Nights : Entre 20h et 8h profitez d'un augmentation des objets récoltés après avoir vaincu le fort actif.

Nouveautés Pirate Emporium

Autres ajouts, modifications et corrections de problèmes

Il sera possible de changer d'armes dans le Vaisseaux des Damnés, afin de réapparaître avec un équipement différent.

Le pseudo des alliés avec qui vous formez une alliance apparaît maintenant en violet.

La distance à laquelle apparaît la sirène a été réduite.

Il faudra désormais effectuer davantage d'actions pour augmenter le grade d'émissaire de la Fortune d'Athéna.

L'or attribué à la fin d'une session d'émissaire a été réduit pour les grades inférieurs.

La quête d'émissaire d'Ordre des âmes possède maintenant un panel d'île plus important.

Les coffres de rage peuvent maintenant être trouvés sur les plages.

Le kraken et les Mégalodon seront plus faibles contre les Sloops.

Malgré les conditions de travail différentes depuis quelques mois, Rare propose tout de même une mise à jour de contenu pourpour ce mois de mai, avec quelques fonctionnalités qui ne manqueront pas de ravir les joueurs.L'une des nouveautés majeures, qui fera plaisir à celles et ceux n'arrivant pas forcément à terminer les Fables du Flibustier sans se faire agresser par d'autres joueurs, est le point de contrôle. Dès maintenant,, permettant de reprendre, plus tard, là où vous vous étiez arrêté. Chaque sauvegarde se fait automatiquement une fois qu'un chapitre est terminé.De plus, durant ces prochaines semaines, de nombreux événements seront proposés aux joueurs, lesquels permettront de mettre la main sur une quantité d'or et autres trésors. Votre progression pourra être suivie à cette adresse . Que ce soit des objectifs journaliers, ou des événements réguliers, il y en aura pour tous les goûts.Comme toujours, quelques éléments présents dans la boutique de cosmétique achetable avec de l'argent réel font leur arrivée. Ainsi, pour ce mois de mai, et le début du mois de juin, nous pourrons récupérer en échange de quelques Pièces Anciennes les cosmétiques Navire de Queue Éclaboussante de rubis, Costume de Queue Éclaboussante Souveraine de rubis et la canne à pêche de Queue Éclaboussante de rubis.Même si vous n'avez pas de telles pièces, et que vous ne souhaitez pas investir, rendez-vous tout de même dans la boutique pour récupérer l'emote « Rond comme un marin », qui est disponible gratuitement durant toute la mise à jour.Nous vous avons listé, ci-dessous, les plus gros changements à noter. Vous pouvez découvrir l'entièreté des modifications et corrections apportées à Sea of Thieves sur le patch note officiel Vous pouvez découvrir une partie de ce contenu directement via la vidéo qui a été partagée par Rare.