Saros sortira-t-il sur PC ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 avril 2026 à 15h42
Plusieurs joueurs et joueuses se demandent si Saros bénéficiera, à l'avenir, d'une version PC.
Saros sortira-t-il sur PC ?

Développé par Housemarque et édité par Sony, Saros est un jeu d'action, dont la sortie est prévue pour le 30 avril 2026 sur la dernière console de PlayStation, la PS5. D'ailleurs, de nombreuses personnes au sein de la communauté se posent des questions à ce sujet et se demandent, dès lors, si Saros arrivera à l'avenir sur PC.

Saros sortira-t-il sur PC ?

saros-creature

Comme dit précédemment, le 20 avril 2026 marquera l'arrivée de Saros sur PS5. Les communications officielles et trailers partagés par le studio de développement font seulement mention de la dernière console de Sony/PlayStation. De plus, à l'heure où nous écrivons ces lignes, aucune annonce concernant une possible sortie de Saros sur PC n'a eu lieu.

Miniature vidéo

D'ailleurs, même si le précédent jeu du studio, soit Returnal, a bénéficié d'un portage sur PC, un tel projet semble quelque peu compromis en ce qui concerne Saros. En effet, selon un rapport de Jason Schreier, qui remonte au mois de mars 2026, PlayStation pourrait changer sa stratégie concernant ses jeux solos et leur arrivée sur PC. La firme pourrait ainsi décider de garder certains titres et exclusivités sur PS5, et donc ne plus les rendre disponibles par la suite sur PC.

À lire également

Sony devrait annoncer la fin de ses portages sur PC

Sony devrait annoncer la fin de ses portages sur PC

De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il n'est pas sûr que Saros arrive, dans un futur plus ou moins proche, sur PC. Évidemment, si le studio Housemarque fait une annonce allant dans ce sens, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons à jour cet article, si besoin.

À lire également

Saros est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Saros est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Rappelons, en guise de conclusion, que Saros débarque le 30 avril 2026 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5. Si vous désirez découvrir l'aventure du protecteur Soltari Arjun Sevraj, narrée dans Saros, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose plusieurs cartes PlayStation Store avec une réduction :

  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 80 €75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Saros se dote du mode Photo et de nouveaux trophées/succès grâce à une nouvelle mise à jour
Saros 11 juin 2026

Saros se dote du mode Photo et de nouveaux trophées/succès grâce à une nouvelle mise à jour

Housemarque a, récemment, ajouté le mode Photo sur Saros via un nouveau patch, qui apporte également de nouveaux trophées/succès.
Saros risque de ne pas être rentable à cause d'un « mauvais démarrage »
Saros 14 mai 2026

Saros risque de ne pas être rentable à cause d'un « mauvais démarrage »

Imaginé par les créateurs de Returnal, Saros pensait connaître le même succès grâce à une recette similaire mais adaptée à un plus large public. Cependant, les chiffres semblent prouver le contraire.
Saros : Heure de sortie sur PS5 en France et prétéléchargement
Saros 27 avril 2026

Saros : Heure de sortie sur PS5 en France et prétéléchargement

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Saros, en France, sur PS5.

commentaire (0)