Plusieurs joueurs et joueuses se demandent si Saros bénéficiera, à l'avenir, d'une version PC.

Développé par Housemarque et édité par Sony, Saros est un jeu d'action, dont la sortie est prévue pour le 30 avril 2026 sur la dernière console de PlayStation, la PS5. D'ailleurs, de nombreuses personnes au sein de la communauté se posent des questions à ce sujet et se demandent, dès lors, si Saros arrivera à l'avenir sur PC.

Saros sortira-t-il sur PC ?

Comme dit précédemment, le 20 avril 2026 marquera l'arrivée de Saros sur PS5. Les communications officielles et trailers partagés par le studio de développement font seulement mention de la dernière console de Sony/PlayStation. De plus, à l'heure où nous écrivons ces lignes, aucune annonce concernant une possible sortie de Saros sur PC n'a eu lieu.

D'ailleurs, même si le précédent jeu du studio, soit Returnal, a bénéficié d'un portage sur PC, un tel projet semble quelque peu compromis en ce qui concerne Saros. En effet, selon un rapport de Jason Schreier, qui remonte au mois de mars 2026, PlayStation pourrait changer sa stratégie concernant ses jeux solos et leur arrivée sur PC. La firme pourrait ainsi décider de garder certains titres et exclusivités sur PS5, et donc ne plus les rendre disponibles par la suite sur PC.

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De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il n'est pas sûr que Saros arrive, dans un futur plus ou moins proche, sur PC. Évidemment, si le studio Housemarque fait une annonce allant dans ce sens, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons à jour cet article, si besoin.

Rappelons, en guise de conclusion, que Saros débarque le 30 avril 2026 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5. Si vous désirez découvrir l'aventure du protecteur Soltari Arjun Sevraj, narrée dans Saros, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose plusieurs cartes PlayStation Store avec une réduction :