Saros : Heure de sortie sur PS5 en France et prétéléchargement

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 avril 2026 à 16h37
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Saros, en France, sur PS5.
Saros : Heure de sortie sur PS5 en France et prétéléchargement

Prévu pour sortir à la fin de ce mois d'avril, le 30 pour la version Standard, et 48 heures pour la version Deluxe, Saros est la nouvelle exclusivité de Sony, qui pourrait bien séduire de nombreux joueurs, en témoignent les notes de la presse, comme notre test. D'ailleurs, si vous êtes impatients de découvrir les aventures d'Arjun Devraj, le protagoniste, sachez que nous vous précisons l'heure de sortie de Saros  en France sur PS5, afin que vous puissiez le lancer dès que possible, mais aussi les informations relatives au prétéléchargement.

Heure de sortie de Saros  en France sur PS5

Rappelons, avant tout, que Saros sort le 30 avril 2026 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5. Grâce aux différentes informations partagées jusqu'à maintenant, nous connaissons l'heure de lancement de Saros, et ce, pour les deux éditions. En effet, Housemarque et Sony ont fait le choix de proposer un accès anticipé de 48 heures pour celles et ceux qui achètent l'édition Deluxe, vendue 89,99 €, contre 79,99 € pour la version Standard.

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Ainsi, l'heure de sortie de Saros est fixée à 06h00 (heure française), le 30 avril 2026. De ce fait, les joueurs et les joueuses évoluant sur PS5 pourront le découvrir très tôt le matin, s'ils le souhaitent. 

  • Heure de sortie de Saros version Standard → 06h00 le 30 avril
  • Heure de sortie de Saros version Deluxe → 06h00 le 28 avril

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Notons, tout naturellement, qu'il faut avoir précommandé l'une des éditions de Saros pour accéder à cette fonctionnalité.

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Rendez-vous donc le 30 avril pour découvrir Saros, la nouvelle exclusivité de Sony, réalisée par Housemarque à qui nous devons déjà Returnal. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PS Store à moindre coût : 

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Corentin Rimbert

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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