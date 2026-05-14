Saros risque de ne pas être rentable à cause d'un « mauvais démarrage »

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 14 mai 2026 à 11h50
Imaginé par les créateurs de Returnal, Saros pensait connaître le même succès grâce à une recette similaire mais adaptée à un plus large public. Cependant, les chiffres semblent prouver le contraire.
Saros risque de ne pas être rentable à cause d'un « mauvais démarrage »

Disponible depuis le 30 avril 2026, Saros semblait avoir toutes les clés pour connaître le succès. Considéré comme le successeur spirituel de Returnal, il a reçu de très bons avis de la part de la presse. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre test du titre juste en dessous. 

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De plus, il s'agit d'une exclusivité de la PlayStation 5. Avec 94 millions de consoles en circulation, Saros devait connaître de meilleurs débuts que son aîné, sorti dans les premières années de la PS5. Mais les chiffres partagés par Alinea Analytics (via VGC) révèlent que le succès n'est pas forcément au rendez-vous

Environ 300 000 copies de Saros écoulées depuis son lancement

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Les premières estimations suggèrent que 300 000 exemplaires de Saros auraient été vendus en 15 jours. D'après leurs calculs, de tels chiffres sous-entendent que le titre aurait rapporté jusqu'à présent plus de 22 millions de dollars de revenus. Mais ceux-ci seraient insuffisants. 

 

 

Bien entendu, il ne s'agit pas des chiffres de ventes officiels partagés par Sony. De fait, ils sont à prendre avec précaution, d'autant que les estimations d'Alinea Analytics n'ont pas toujours été très justes sur les licences majeures. Cependant, le cabinet d'analyses déclare que le jeu pourrait « avoir du mal à atteindre le seuil de rentabilité » si son coût de développement est bien de 76 millions de dollars.

Un démarrage en demi-teinte mais des retours positifs qui pourraient booster les ventes

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S'il s'agit là de prédictions, un facteur déterminant pourrait inverser la donne : les recommandations des joueurs. S'ils sont conquis, ils pourraient recommander Saros à leurs proches et ainsi augmenter les chiffres de vente réalisés par le titre. D'autant que les retours sont positifs, que le titre a bénéficié d'une communication importante et que Returnal a acquis un statut de jeu culte. 

Désormais, il faut espérer que ce démarrage assez lent se transforme en réussite pour Sony Interactive et Housemarque.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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