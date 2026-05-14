Saros risque de ne pas être rentable à cause d'un « mauvais démarrage »

Imaginé par les créateurs de Returnal, Saros pensait connaître le même succès grâce à une recette similaire mais adaptée à un plus large public. Cependant, les chiffres semblent prouver le contraire.

Disponible depuis le 30 avril 2026, Saros semblait avoir toutes les clés pour connaître le succès. Considéré comme le successeur spirituel de Returnal, il a reçu de très bons avis de la part de la presse. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre test du titre juste en dessous.

De plus, il s'agit d'une exclusivité de la PlayStation 5. Avec 94 millions de consoles en circulation, Saros devait connaître de meilleurs débuts que son aîné, sorti dans les premières années de la PS5. Mais les chiffres partagés par Alinea Analytics (via VGC) révèlent que le succès n'est pas forcément au rendez-vous.

Environ 300 000 copies de Saros écoulées depuis son lancement

Les premières estimations suggèrent que 300 000 exemplaires de Saros auraient été vendus en 15 jours. D'après leurs calculs, de tels chiffres sous-entendent que le titre aurait rapporté jusqu'à présent plus de 22 millions de dollars de revenus. Mais ceux-ci seraient insuffisants.

Saros has sold 300K+ in its first two weeks, generating over $22M (@alineaanalytics estimates).



Almost a third of those copies came during the early-access period, which suggests that Housemarque superfans (including myself!) are propping this one up.



We have a big deep dive… pic.twitter.com/zcOnOSeq7y — Rhys Elliott (@superhys) May 12, 2026

Bien entendu, il ne s'agit pas des chiffres de ventes officiels partagés par Sony. De fait, ils sont à prendre avec précaution, d'autant que les estimations d'Alinea Analytics n'ont pas toujours été très justes sur les licences majeures. Cependant, le cabinet d'analyses déclare que le jeu pourrait « avoir du mal à atteindre le seuil de rentabilité » si son coût de développement est bien de 76 millions de dollars.

Un démarrage en demi-teinte mais des retours positifs qui pourraient booster les ventes

S'il s'agit là de prédictions, un facteur déterminant pourrait inverser la donne : les recommandations des joueurs. S'ils sont conquis, ils pourraient recommander Saros à leurs proches et ainsi augmenter les chiffres de vente réalisés par le titre. D'autant que les retours sont positifs, que le titre a bénéficié d'une communication importante et que Returnal a acquis un statut de jeu culte.

Désormais, il faut espérer que ce démarrage assez lent se transforme en réussite pour Sony Interactive et Housemarque.