Saros se dote du mode Photo et de nouveaux trophées/succès grâce à une nouvelle mise à jour

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 11 juin 2026 à 16h27
Housemarque a, récemment, ajouté le mode Photo sur Saros via un nouveau patch, qui apporte également de nouveaux trophées/succès.
Saros se dote du mode Photo et de nouveaux trophées/succès grâce à une nouvelle mise à jour

Depuis le lancement de Saros, le studio de développement Housemarque met régulièrement à jour son jeu. En ce jeudi 11 juin 2026, Saros vient, d'ailleurs, d'accueillir un nouveau patch, qui apporte quelques nouveautés, dont le fameux mode Photo.

Le mode Photo est disponible sur Saros

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En effet, depuis le jeudi 11 juin 2026, les joueurs et les joueuses de Saros peuvent capturer leurs moments préférés passés sur Carcosa grâce au mode Photo, qui est arrivé avec le patch 1.005.1. Comme à l'accoutumée, cette fonctionnalité propose diverses options que la communauté peut régler par elle-même. Ces options permettent, par exemple, de changer la position de la caméra, la profondeur de champ, l'éclairage, la couleur ou encore d'ajouter des filtres, des cadres ou des logos sur l'image en question.

De nouveaux trophées/succès pour Saros

En complément, les développeurs de chez Housemarque ont profité de ce nouveau patch pour ajouter de nouveaux trophées/succès. Pour être plus précis, le studio en a implanté 9 nouveaux, qui sont des défis liés au mode Photo. Housemarque a également corrigé certains problèmes rencontrés par la communauté, notamment des soucis de collision dans différents biomes, et a amélioré certains éléments du jeu (les cinématiques des boss, par exemple).

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Rappelons, en guise de conclusion, que Saros, qui est sorti le 30 avril 2026, est à retrouver sur la dernière console de PlayStation, la PS5.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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