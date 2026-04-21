Plusieurs personnes au sein de la communauté se demandent si Saros profitera ou non d'une version PS4.

Le nouveau jeu d'action de Housemarque, Saros, est attendu par de nombreux joueurs et joueuses, notamment par celles et ceux qui ont apprécié les précédentes productions vidéoludiques dudit studio. D'ailleurs, alors que son lancement est prévu pour la fin du mois d'avril 2026, certaines personnes de la communauté s'interrogent à propos des plateformes de jeu concernées et se demandent dès lors si Saros arrive sur PS4 ou non.

Saros sort-il sur PS4 ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse risque de décevoir certains joueurs, étant donné que celle-ci est négative : Saros ne se rendra pas disponible sur PS4. Ainsi, pour son nouveau titre, Housemarque fait l'impasse sur la précédente console de Sony/PlayStation.

D'ailleurs, en plus d'être indiqué dans les différents trailers et communications officielles, la page PS Store dédiée au jeu précise bien que Saros est une exclusivité PS5. En effet, dans une section FAQ, nous pouvons lire la mention suivante, après la question « Saros est-il disponible sur PlayStation 4 ? » : « Saros est exclusif aux consoles PlayStation 5 et ne sera pas disponible sur PlayStation 4 ».

En réalité, cela n'a rien d'exceptionnel et c'est tout à fait compréhensible. L'une des raisons est que l'ancienne génération de consoles, la PS4 ainsi que la Xbox One, est en fin de vie. Certains jeux sortent encore un peu sur ces plateformes, mais cela devient de plus en plus rare. Par ailleurs, la PS4 comme la Xbox One sont moins puissantes et demandent donc plus d'efforts d'optimisations, voire des sacrifices qui peuvent réduire la qualité de l'expérience.

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De ce fait, et comme vous l'aurez compris, Saros sera seulement jouable sur PS5, au moment de sa sortie, qui est, pour rappel, fixée au 30 avril 2026. Si vous désirez découvrir l'aventure du protecteur Soltari Arjun Sevraj, narrée dans Saros, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose plusieurs cartes PlayStation Store avec une réduction :