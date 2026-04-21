Certains joueurs et joueuses se demandent si Saros est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.

Développé par Housemarque, Saros, qui est considéré comme un jeu d'action, est plutôt attendu par la communauté, notamment par celles et ceux qui apprécient les productions vidéoludiques dudit studio de développement. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se posent naturellement plusieurs questions à son sujet et se demandent, ainsi, si Saros est multijoueur et/ou coopératif. Si vous vous interrogez à ce sujet, sachez que nous vous apportons la réponse dans ce qui suit.

Saros est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La réponse est négative : Saros ne dispose pas de dimension multijoueur et ne propose pas de coopération. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, le nouveau jeu du studio Hoursemarque est une expérience 100 % solo qui peut, pour rappel, être découverte dès le 30 avril 2026, et ce, en exclusivité sur PS5. Aucune version PC n'est prévue, selon les dernières informations connues.

Remarquons le fait que cette information est notamment visible sur la page PS Store dédiée au titre de Housemarque. En effet, sur celle-ci, nous pouvons voir la mention « 1 joueur », mais aussi la phrase suivante en dessous de « Saros est-il un jeu multijoueur ? » : « Saros est un jeu d'action solo ». L'ensemble de ces détails confirme donc que Saros n'est pas un jeu multijoueur et n'est pas un jeu coopératif non plus. Il ne sera donc possible de jouer à la nouvelle production vidéoludique de Hoursemarque qu'en solo.

Rappelons, en guise de conclusion, que Saros débarque le 30 avril 2026 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5. Si vous désirez découvrir l'aventure du protecteur Soltari Arjun Sevraj, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose plusieurs cartes PlayStation Store avec une réduction :