Samson, le nouveau jeu du créateur de Just Cause, dévoile sa date de sortie

Le studio Liquid Swords, dirigé par Christofer Sundberg, s'apprête à lancer sa première production. Loin de la démesure explosive de Just Cause, Samson mise sur une narration sombre et une violence viscérale dans un environnement urbain oppressant.
Liquid Swords dévoile enfin la date de sortie de son premier projet d'envergure. C'est une aventure singulière qui attend les joueurs dans Samson
, pilotée par une figure bien connue de l'industrie. Christofer Sundberg, célèbre pour avoir donné vie à la franchise Just Cause, change ici radicalement de registre. Fini les grappins infinis et les explosions à l'échelle d'une île tropicale, place à une atmosphère lourde, un gameplay plus terre-à-terre et une structure narrative resserrée
.
Une date de sortie imminente
L'attente touche à sa fin, Samson: A Tyndalston Story sera disponible dès le 8 avril prochain sur PC
. Il faudra donc patienter un gros mois avant de découvrir cette aventure, qui mise sur un jeu rapide pour encourager les joueurs à le terminer
et ne pas le laisser de côté. Tout naturellement, cela se ressentira sur le prix
, qui sera accessible, notamment dans une période où les sorties vont se multiplier.
Contrairement aux habitudes de son créateur, Samson n'est pas un vaste monde ouvert
. Le jeu privilégie des zones denses et riches en contenu, mises au service d'une narration forte. Vous incarnez Samson, un homme de retour en ville pour effacer une dette colossale et le système de jeu repose sur une mécanique originale de gestion de « Points d'Action » quotidiens pour accomplir diverses tâches. La particularité du titre réside dans la réactivité de la ville, l'environnement devient de plus en plus hostile et oppressant au fil du temps
, et certaines conséquences de vos actes sont permanentes.
Côté gameplay, nous aurons le droit à des séquences qui s'annoncent particulièrement rugueuses. Il ne faudra pas maîtriser de techniques particulières, mais être attentif et utiliser l'environnement à votre avantage, en projetant par exemple les ennemis contre les obstacles ou en maniant des armes rudimentaires pour survivre.
Rendez-vous donc le 8 avril sur PC pour découvrir Samsom
, qui pourrait être l'une des belles surprises du genre.
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