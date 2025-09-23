STALKER 2 s'offre sa mise à jour 1.6, découvrez ce qui change

GSC Game World vient de déployer la mise à jour majeure 1.6 pour STALKER 2, laquelle modifie plusieurs aspects du jeu pour rendre l'immersion encore plus profonde.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
revient après quelques semaines de silence pour nous proposer la très conséquente mise à jour 1.6. Outre les corrections de problèmes, l'ajustement du gameplay et diverses améliorations, les joueurs profiteront de vraies nouveautés, notamment dans le monde ouvert et le combat. Mais sans plus tarder, voici ce qu'il faut retenir des ajouts de la mise à jour 1.6 de STALKER 2
.
Patch 1.6 STALKER 2
Nouveautés
- Jumelles de vision nocturne
- Rééquilibrage de la vision nocturne pour les PNJ
- Viseur décalé et pointeur laser
- Mises à jour du système de combat et des affrontements à longue distance
- Les PNJ peuvent désormais piller les mutants
- Nouvelle anomalie : Boule de feu
- Retour d'un vieil ami
- Ajustements des commandes à la manette
- Nouvelles options de visage et de coiffure pour les personnages féminins
- Option de restauration locale des sauvegardes
- Rééquilibrage du butin dans les caches de toute la Zone
- Ajout d'une option pour désactiver l'auto-inclinaison dans les paramètres de contrôle
- Les objets du coffre du joueur peuvent désormais être triés
- Ajout d'une nouvelle arme unique : la « Drahunka » de Honta
Enfin, les développeurs rappellent que si vous utilisez des mods, il est préférables de les désactiver en attendant qu'ils soient mis à jour, pour éviter des problèmes de performances, ou des crashs. Vous retrouverez la totalité du patch notes sur la page Steam du jeu
.
Déjà disponible sur PC et Xbox Series, STALKER 2 arrivera sur PlayStation 5 dans quelques semaines
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