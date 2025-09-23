STALKER 2 s'offre sa mise à jour 1.6, découvrez ce qui change

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 23 septembre 2025 à 12h39
GSC Game World vient de déployer la mise à jour majeure 1.6 pour STALKER 2, laquelle modifie plusieurs aspects du jeu pour rendre l'immersion encore plus profonde.
STALKER 2 s'offre sa mise à jour 1.6, découvrez ce qui change
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl revient après quelques semaines de silence pour nous proposer la très conséquente mise à jour 1.6. Outre les corrections de problèmes, l'ajustement du gameplay et diverses améliorations, les joueurs profiteront de vraies nouveautés, notamment dans le monde ouvert et le combat. Mais sans plus tarder, voici ce qu'il faut retenir des ajouts de la mise à jour 1.6 de STALKER 2.

Patch 1.6 STALKER 2

Nouveautés

  • Jumelles de vision nocturne
  • Rééquilibrage de la vision nocturne pour les PNJ
  • Viseur décalé et pointeur laser
  • Mises à jour du système de combat et des affrontements à longue distance
  • Les PNJ peuvent désormais piller les mutants
  • Nouvelle anomalie : Boule de feu
  • Retour d'un vieil ami
  • Ajustements des commandes à la manette
  • Nouvelles options de visage et de coiffure pour les personnages féminins
  • Option de restauration locale des sauvegardes
  • Rééquilibrage du butin dans les caches de toute la Zone
  • Ajout d'une option pour désactiver l'auto-inclinaison dans les paramètres de contrôle
  • Les objets du coffre du joueur peuvent désormais être triés
  • Ajout d'une nouvelle arme unique : la « Drahunka » de Honta
Enfin, les développeurs rappellent que si vous utilisez des mods, il est préférables de les désactiver en attendant qu'ils soient mis à jour, pour éviter des problèmes de performances, ou des crashs. Vous retrouverez la totalité du patch notes sur la page Steam du jeu.

À lire également

STALKER 2 confirme deux DLC en développement

STALKER 2 confirme deux DLC en développement

Déjà disponible sur PC et Xbox Series, STALKER 2 arrivera sur PlayStation 5 dans quelques semaines. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :
  • PC
    • Édition Standard → 26,89 € au lieu de 60 €, soit 55 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 37,79 € au lieu de 80 €, soit 53 % de réduction.
    • Édition Ultimate → 53,29 € au lieu de 110 €, soit 52 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

STALKER 2 remontre son DLC, qui sera accompagné d'une mise à jour majeure
STALKER 2 11 juin 2026

STALKER 2 remontre son DLC, qui sera accompagné d'une mise à jour majeure

GSC Game World nous en dit plus sur Cost of Hope, la première extension de STALKER 2 attendue pour cet été. Entre conflits de factions historiques et sombres secrets enfouis, ce contenu massif sera accompagné d'une mise à jour majeure visant à transformer l'expérience au cœur de la Zone.
STALKER 2 lance sa mise à jour gratuite, avec de nouvelles quêtes
STALKER 2 14 avril 2026

STALKER 2 lance sa mise à jour gratuite, avec de nouvelles quêtes

GSC Game World annonce le déploiement de la mise à jour gratuite Sealed Truth pour STALKER 2. Ce contenu inédit, qui célèbre l'annonce du futur DLC Cost of Hope, invite les joueurs à percer les lourds secrets du terrifiant laboratoire X-18.
STALKER 2 : En plus du DLC, une mise à jour gratuite et massive sera bientôt disponible
STALKER 2 08 avril 2026

STALKER 2 : En plus du DLC, une mise à jour gratuite et massive sera bientôt disponible

GSC Game World prépare le terrain pour la première grande extension de STALKER 2 avec une mise à jour gratuite prévue ce mois-ci. Baptisée Sealed Truth, elle permettra d'explorer les sombres secrets du laboratoire X-18 et servira de prologue à l'extension Cost of Hope.

commentaire (0)