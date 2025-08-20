STALKER 2 : La version PS5 précise sa sortie avec une date

GSC Game World a enfin dévoilé la date de sortie de STALKER 2 sur la dernière console de Sony, la PS5.

Le portage PS5 de STALKER 2 datée

Same time, same place.☢️



S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl arrives on PlayStation®5 on November 20, 2025.🗓️



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Full PS5 support: Adaptive Triggers, Haptic Feedback, speakers, lightbar, touchpad gestures, Tempest 3D… — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) August 20, 2025

Les éditions et bonus de précommande de la version PS5 de STALKER 2

STALKER 2 Édition Deluxe (PS5) : Le jeu de base Le pack Armes et tenues Deluxe Quête annexe bonus Livre d'art et bande sonore officielle

STALKER 2 Édition Ultimate (PS5) : Le jeu de base Le pack Armes et tenues Deluxe Le pack Armes et tenues Ultimate Passe de saison Quête annexe bonus Livre d'art et bande sonore officiel



Contenu de feu de camp enrichi - Atmosphère et dialogues d'ambiance supplémentaires

Arme unique « Vétéran » - Avantage dès le début du jeu de posséder une arme à feu vintage

Protection unique du touriste - Équipement de protection pour les Stalkers débutants

Patch de sac à dos exclusif - Objet cosmétique pour personnaliser votre set

Des détails sur le portage PS5 de STALKER 2

L'équipe affirme que la version PS5 « exploitera pleinement les fonctionnalités de la manette DualSense, notamment le retour haptique et les gâchettes adaptatives, pour une immersion encore plus profonde du joueur. D'autres améliorations techniques pour la PS5 Pro sont également en cours de développement ».

PC Édition Standard → 32,09 € au lieu de 60 €, soit 47 % de réduction. Édition Deluxe → 41,99 € au lieu de 80 €, soit 48 % de réduction. Édition Ultimate → 49,79 € au lieu de 110 €, soit 55 % de réduction.



Au début du mois de juillet de cette année 2025, GSC Game World avait annoncé que son dernier titre,, allait prochainement bénéficier d'un portage sur PS5. À ce moment-là, les développeurs n'avaient partagé qu'une vague fenêtre de sortie. Toutefois, cela est désormais révolu :En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, GSC Game World a indiqué que. Il est, d'ailleurs, d'ores et déjà possible de précommander le titre sur le PlayStation Store.À ce propos, remarquons que: la Standard (à 59,99 €), la Deluxe (à 79,99 €) ainsi que l'Ultimate (à 109,99 €). Voici, le contenu des deux dernières éditions citées précédemment :, disponible sur la chaîne YouTube d'IGN,. Les joueurs et les joueuses peuvent ainsi s'attendre à ce que les possibilités offertes par la DualSense soient pleinement prises en compte, selon les informations partagées dans la description de ladite vidéo :Rendez-vous donc le 20 novembre 2025 pour (re)découvrirsur PS5. Rappelons, pour conclure, que le titre de GSC Game World est déjà disponible sur PC ainsi que sur Xbox Series. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :