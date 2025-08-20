STALKER 2 : La version PS5 précise sa sortie avec une date

GSC Game World a enfin dévoilé la date de sortie de STALKER 2 sur la dernière console de Sony, la PS5.
Au début du mois de juillet de cette année 2025, GSC Game World avait annoncé que son dernier titre, STALKER 2
, allait prochainement bénéficier d'un portage sur PS5. À ce moment-là, les développeurs n'avaient partagé qu'une vague fenêtre de sortie. Toutefois, cela est désormais révolu : la version PS5 de STALKER 2 dispose à présent de sa date de sortie
.
Le portage PS5 de STALKER 2 datée
En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, GSC Game World a indiqué que STALKER 2 sort le 20 novembre 2025 sur la dernière-née de Sony/PlayStation, la PS5
. Il est, d'ailleurs, d'ores et déjà possible de précommander le titre sur le PlayStation Store.
Les éditions et bonus de précommande de la version PS5 de STALKER 2
À ce propos, remarquons que STALKER 2 proposera trois éditions sur PS5
: la Standard (à 59,99 €), la Deluxe (à 79,99 €) ainsi que l'Ultimate (à 109,99 €). Voici, le contenu des deux dernières éditions citées précédemment :
Tous les joueurs et les joueuses qui précommanderont STALKER 2 sur PS5 recevront les éléments suivants
- STALKER 2 Édition Deluxe (PS5) :
- Le jeu de base
- Le pack Armes et tenues Deluxe
- Quête annexe bonus
- Livre d'art et bande sonore officielle
- STALKER 2 Édition Ultimate (PS5) :
- Le jeu de base
- Le pack Armes et tenues Deluxe
- Le pack Armes et tenues Ultimate
- Passe de saison
- Quête annexe bonus
- Livre d'art et bande sonore officiel
:
- Contenu de feu de camp enrichi - Atmosphère et dialogues d'ambiance supplémentaires
- Arme unique « Vétéran » - Avantage dès le début du jeu de posséder une arme à feu vintage
- Protection unique du touriste - Équipement de protection pour les Stalkers débutants
- Patch de sac à dos exclusif - Objet cosmétique pour personnaliser votre set
Des détails sur le portage PS5 de STALKER 2
GSC Game World a accompagné cette annonce d'un trailer
, disponible sur la chaîne YouTube d'IGN, présentant certaines des fonctionnalités pour la version PS5 de STALKER 2
. Les joueurs et les joueuses peuvent ainsi s'attendre à ce que les possibilités offertes par la DualSense soient pleinement prises en compte, selon les informations partagées dans la description de ladite vidéo :
L'équipe affirme que la version PS5 « exploitera pleinement les fonctionnalités de la manette DualSense, notamment le retour haptique et les gâchettes adaptatives, pour une immersion encore plus profonde du joueur. D'autres améliorations techniques pour la PS5 Pro sont également en cours de développement ».
Rendez-vous donc le 20 novembre 2025 pour (re)découvrir STALKER 2
sur PS5. Rappelons, pour conclure, que le titre de GSC Game World est déjà disponible sur PC ainsi que sur Xbox Series. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :
- PC
- Édition Standard → 32,09 € au lieu de 60 €, soit 47 % de réduction.
- Édition Deluxe → 41,99 € au lieu de 80 €, soit 48 % de réduction.
- Édition Ultimate → 49,79 € au lieu de 110 €, soit 55 % de réduction.
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