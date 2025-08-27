STALKER 2 confirme deux DLC en développement

Alors que le studio continue d'améliorer STALKER 2 après son lancement mouvementé, GSC Game World a confirmé que deux extensions scénarisées sont déjà en préparation.
STALKER 2
n'a pas connu le lancement le plus simple. Problèmes techniques, bugs et optimisations insuffisantes avaient marqué les premières semaines du jeu ce qui avait freiné une partie des joueurs. Mais le studio ukrainien GSC Game World
a multiplié les mises à jour pour corriger le tir et redonner confiance à sa communauté. Et désormais, il confirme que l'avenir du jeu ne se limitera pas aux correctifs. Après avoir partagé une feuille de route
, deux DLC narratifs
encore secrets ont été confirmés.
Deux extensions prévues, incluses dans l'Ultimate Edition
La confirmation vient de Yevhenii Kulyk
, producteur technique du studio, dans une interview au média danois Arkaden
. Ce dernier explique notamment qu'au moins deux DLC sont assurés de sortir pour STALKER 2
, « comme pour la trilogie originale
». Pour rassurer il précise qu'ils sont « d'ailleurs inclus dans l'édition Ultimate. Si vous l'achetez, vous les obtenez, et ils seront axés sur l'histoire.
»
Ces contenus ne devraient pas arriver tout de suite, mais Yevhenii Kulyk précise que le studio espère partager des informations « dans un futur proche
».
Des extensions centrées sur l'histoire
Sans donner plus de détails, GSC Game World insiste sur le fait que ces deux DLC mettront l'accent sur le scénario et l'univers
. Fidèle à l'esprit de la saga, chaque extension devrait approfondir le lore de la Zone et proposer de nouvelles missions narratives, à l'image des extensions des anciens STALKER.
En parallèle, le studio prépare l'arrivée de STALKER 2 sur PlayStation 5 en novembre 2025
. Cette version bénéficiera d'optimisations spécifiques pour la PS5 Pro.
Un avenir encore chargé pour STALKER 2
Malgré un lancement difficile, STALKER 2 s'impose progressivement grâce à ses mises à jour correctives
. L'annonce de deux DLC narratifs prouve que GSC Game World voit loin et compte continuer à enrichir son univers post-apocalyptique pour séduire les joueurs sur le long terme. Reste à découvrir quand ces extensions arriveront, et quel pan de la Zone elles permettront d'explorer.
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