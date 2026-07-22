STALKER 2 : Découvrez l'incroyable secret de son exclusivité temporaire sur Xbox

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 22 juillet 2026 à 11h38
Avant d'arriver sur PS5, STALKER 2 était une exclusivité réservée aux joueurs PC et consoles Xbox Series. Mais pour s'offrir ce privilège, Microsoft a utilisé les grands moyens.
STALKER 2 : Découvrez l'incroyable secret de son exclusivité temporaire sur Xbox

En novembre 2024, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl débarquait officiellement dans le catalogue des consoles Xbox Series ainsi que sur PC. Le deuxième opus de la franchise imaginée par GSC Game World a conservé cette exclusivité pendant un an, avant d'arriver en novembre 2025 sur PlayStation 5. 

Cependant, ce laps de temps ainsi que l'ajout du titre dans le Xbox Game Pass a permis à un large public de le découvrir. En règle générale, les géants comme Microsoft ou Sony trouvent des accords avec les studios pour garantir une exclusivité, qu'elle soit temporaire ou définitive. Mais dans le cas de STALKER 2, cette garantie a pris une ampleur inattendue. 

La bande-annonce de STALKER 2, un élément déclencheur pour Microsoft

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C'est la révélation choquante faite par Sergiy Grygorovych, le directeur de GSC Game World. Dans une interview accordée au YouTubeur OLDBoi, il est revenu rapidement sur le choix de l'exclusivité temporaire en partageant une petite anecdote. 

Avant la sortie de STALKER 2, le studio avait compris que Sony et Microsoft se livraient une « guerre » pour capter l'attention des joueurs. Connaissant la réussite boursière de Microsoft sur le moment, les équipes imaginaient que les deux géants pouvaient investir de grosses sommes d'argent pour s'offrir une exclusivité avant l'adversaire. 

Miniature vidéo

Microsoft aurait décidé d'investir dans STLAKER 2 après avoir vu l'engouement des internautes pour la bande-annonce du titre. Le nombre de vues générées a poussé Microsoft et Xbox à rejoindre « rapidement le projet », au point d'avoir « préparé tous les documents nécessaires à la signature en une semaine environ », a-t-il précisé.

Le titre rentable avant même d'arriver entre les mains des joueurs

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Ce genre d'accord inclut généralement une clause financière. Sur ce point, Sergiy Grygorovych est resté assez évasif mais il a révélé que la somme versée était supérieure à celle du coût de développement de STALKER 2. Il conclut en déclarant que « Le jeu s'était déjà rentabilisé avant même son premier jour de commercialisation. »

Un tel choix a été payant car le jeu s'est écoulé à plus de 3 millions d'exemplaires et a attiré plus de 6 millions de joueurs au total sur ses 5 premiers mois d'exploitation. Si vous souhaitez découvrir STALKER 2, ce dernier est jouable dès maintenant sur PC, Xbox Series et PlayStation 5. 

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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