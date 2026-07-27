STALKER 2 : Une date de sortie révélée pour l'extension Cost of Hope

Annoncé depuis plusieurs mois, le DLC Cost of Hope de STALKER 2 n'avait toujours pas de date de lancement. Mais l'information vient tout juste d'être dévoilée par le studio et l'attente sera de courte durée.

En mars 2026, GSC Game World annonçait que S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl allait recevoir une extension de grande ampleur en 2027. Depuis, plusieurs détails ont déjà été confirmés comme la trame de cette extension ou encore son lancement prévu en même temps qu'une mise à jour majeure.

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Mais un détail clé manquait encore à cette liste : la date de sortie de Cost of Hope. Dans un communiqué de presse envoyé le 27 juillet 2026, le studio a confirmé que le DLC sera lancé dans peu de temps sur tous les supports.

STALKER 2: Cost of Hope disponible pour la fin des vacances estivales

Rappelons que dans Cost of Hope, vous incarnerez une nouvelle fois Skif, le héros de STALKER 2. Ce dernier, intrigué par un mystérieux signal, va se retrouver malgré lui au cœur d'un conflit historique et idéologique qui déchire la Zone. Se déroulant en parallèle de la trame principale, Cost of Hope vous permettra « d'explorer des lieux inexplorés, de rencontrer des alliés et des ennemis inattendus, de découvrir des armes puissantes et de vivre une nouvelle histoire captivante. »

Les joueurs et joueuses pourront découvrir les secrets de la Zone dans le DLC Cost of Hope dès le 20 août 2026, date à laquelle ce dernier sera disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series. Son prix n'est pas encore connu mais si cette aventure annexe vous intéresse, vous pouvez d'ores et déjà l'ajouter à votre liste de souhaits sur votre support préféré.

Plus d'informations révélées dans les prochaines semaines

GSC Game World a également rappelé que la version 2.0 de STALKER 2 serait lancée le même jour et que celle-ci serait gratuite. S'il y a peu de précisions sur le contenu de cette version 2.0, les développeurs précisent qu'elle apportera son lot de nouveaux contenus et d'améliorations ainsi que le passage à une nouvelle version de l'Unreal Engine 5.

Cependant, cette première annonce est une mise en bouche. Le studio révèle que plus d'informations sur le DLC Cost of Hope et sur la mise à jour 2.0 seront partagées dans les prochaines semaines. Alors restez à l'écoute !