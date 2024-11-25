STALKER 2 : Les coupons, comment les farmer pour devenir riche ?

Nous vous donnons quelques conseils pour gagner beaucoup de coupons dans STALKER 2, et ainsi pouvoir réparer ou améliorer ses armes et équipement plus facilement.
À la sortie, l'économie de STALKER 2
est très complexe. Il est difficile de gagner de l'argent (des coupons)
, et ces derniers se dépensent très, très vite. Que ce soit pour acheter des éléments, améliorer son équipement ou le réparer, il est difficile de pouvoir subvenir à ses besoins dans STALKER 2
. C'est pourquoi nous vous donnons quelques conseils pour devenir riche en ayant pas mal de coupons
.
Comment gagner facilement des coupons dans STALKER 2 ?
Ci-dessous, nous vous faisons une petite liste de toutes les choses qui peuvent vous permettre de récupérer plus ou moins de coupons. En les additionnant, vous en collecterez un bon nombre et pourrez donc améliorer une arme, ou la réparer, même si cela coûte énormément d'argent. Évidemment, nous excluons toutes les techniques incluant un glitch, pour ne pas gâcher l'expérience.
Quêtes secondaires et exploration
N'hésitez pas à explorer le monde de STALKER 2
en ouvrant votre carte, pour vous rendre notamment dans les planques. Vous obtiendrez de beaux objets à vendre, et potentiellement des PDA pour obtenir de nouveaux emplacements.
Les quêtes secondaires sont également un bon moyen de récupérer des coupons dans STALKER 2
, d'autant plus que certaines peuvent être très intéressantes pour la suite de l'aventure.
La revente
C'est l'élément essentiel. En jouant, vous pourrez looter de nombreux objets et armes, qu'il est conseillé de revendre. Vous obtiendrez des coupons auprès des marchands, en rapportant ce que vous trouverez
. Voici ce qui peut être vendu pour gagner de l'argent :
- Les armes en état de marche (ne pas avoir le symbole du bouclier rouge).
- L'équipement (qui n'a pas le bouclier rouge).
- Les munitions en surplus.
- Les soins en surplus. Il n'est, par exemple, pas utile d'avoir 100 bandages ou 100 sodas dans votre coffre.
- Les artéfacts (nous y reviendrons plus bas).
Ne vendez pas à n'importe qui, puisqu'il est préférable de revendre aux marchands qui se trouvent dans les camps. Vous obtiendrez plus de coupons.
Farmer les artéfacts
Une fois que vous aurez un détecteur plus puissant et précis, vous pourrez tenter de farmer les artéfacts dans les zones d'anomalie
, pour les revendre par la suite. Les plus rares sont d'ailleurs très, très prisés, et pourraient vous permettre d'être riche assez rapidement.
Enfin, pour conclure, voici une liste de conseils pour compléter les informations ci-dessus :
- Faites toujours attention à votre poids, pour pouvoir transporter encore plus d'armes à vendre.
- Vous pouvez aussi revendre les grenades si vous en avez en stock
- Les réparations des équipements de haut niveau sont chères. Il faut économiser leur durabilité.
Voilà pour tenter de devenir riche dans STALKER 2, qui ne possède pas la meilleure économie possible, nous vous le concevons.
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