STALKER 2 livre un deuxième gros patch, la mise à jour 1.03, ce qu'il faut retenir

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 décembre 2024 à 11h22
GSC Game World a publié une nouvelle mise à jour, la troisième en moins d'une semaine, pour continuer d'améliorer STALKER 2.
STALKER 2 livre un deuxième gros patch, la mise à jour 1.03, ce qu'il faut retenir
Après avoir attendu assez longtemps la première mise à jour, qui était riche en changements, corrections et améliorations, les développeurs de STALKER 2 reviennent avec un troisième patch, déjà, en l'espace de cinq jours. De quoi continuer le travail visant à rendre STALKER 2 meilleur, avec la correction de certains problèmes, tout en apportant des équilibrages.

Les détails du patch 1.03 de STALKER 2

Comme toujours, ce sont les commentaires des joueurs qui ont permis aux développeurs d'apporter les améliorations. Par exemple, l'imput lag a été réduit avec l'utilisation d'un clavier et d'une souris, alors que l'IA a aussi été améliorée, bien que le système A-Life 2.0 ne soit pas encore parfaitement opérationnel.

Pour faire court, voici les points forts de la mise à jour 1.03 de STALKER 2 avec le patch notes :

Crashes et fuites de mémoire

  • Correction de plusieurs ACCESS_VIOLATION_ERROR.
  • Correction de plusieurs crashs LowLevelFatalError.

Ajustements des contrôles

  • Selon vos commentaires, nous avons ajusté les paramètres/valeurs suivants pour réduire le décalage d'entrée au clavier et à la souris :
    • Le lissage de la souris est désactivé par défaut.
    • L'accélération de la souris est désactivée par défaut.
  • De plus, les valeurs par défaut de la sensibilité de la souris ont été mises à jour pour permettre une expérience prévisible par défaut pour nos joueurs avec les nouvelles valeurs de deux paramètres mentionnés ci-dessous :
    • Sensibilité de la caméra : 25%.
    • Sensibilité de la visée : 15%.

Missions principales et secondaires

  • Correction d'un problème où les Monolithians pouvaient poursuivre le joueur à l'extérieur pendant la mission À la recherche de la gloire passée.
  • Correction d'un problème où les PNJ mouraient après avoir essayé d'entrer dans un bâtiment pendant la mission Au bord du gouffre.
  • Correction d'un problème avec Bayun cat qui pouvait disparaître avant que le joueur ne récupère un collier au cours de la mission Au nom de la science.
  • Correction d'un problème où le joueur pouvait s'enfermer pendant la mission Liaisons dangereuses.
  • Correction d'un problème avec Roosvelt qui devenait hostile lorsqu'il remarquait un joueur pendant la mission Roi de la colline.
  • Correction d'un problème avec les PNJ qui disparaissaient lorsque le joueur terminait la mission Légendes de la zone.

IA

  • Correction d'un problème d'étirement des corps mutants après un tir d'arme automatique.
  • Correction d'un problème qui faisait que les PNJ bloquaient les portes pendant la mission Retour au terril.

Équilibrage

  • Correction d'un problème où Sidorovich ne vendait pas certains types de balles.

Sauvegardes

  • Correction d'un problème de disparition des sauvegardes du joueur après un redémarrage brutal du PC/Xbox.
D'autres mises à jour sont prévues ces prochaines semaines, dans le but de continuer l'amélioration de STALKER 2. Retrouvez aussi nos guides, pour trouver des artéfacts ou augmenter votre capacité de poids à transporter.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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