STALKER 2 livre un deuxième gros patch, la mise à jour 1.03, ce qu'il faut retenir

GSC Game World a publié une nouvelle mise à jour, la troisième en moins d'une semaine, pour continuer d'améliorer STALKER 2.
Après avoir attendu assez longtemps la première mise à jour, qui était riche en changements, corrections et améliorations, les développeurs de STALKER 2 reviennent avec un troisième patch, déjà, en l'espace de cinq jours
. De quoi continuer le travail visant à rendre STALKER 2
meilleur, avec la correction de certains problèmes, tout en apportant des équilibrages.
Les détails du patch 1.03 de STALKER 2
Comme toujours, ce sont les commentaires des joueurs qui ont permis aux développeurs d'apporter les améliorations. Par exemple, l'imput lag a été réduit avec l'utilisation d'un clavier et d'une souris, alors que l'IA a aussi été améliorée, bien que le système A-Life 2.0 ne soit pas encore parfaitement opérationnel.
Pour faire court, voici les points forts de la mise à jour 1.03 de STALKER 2 avec le patch notes
:
Crashes et fuites de mémoire
- Correction de plusieurs ACCESS_VIOLATION_ERROR.
- Correction de plusieurs crashs LowLevelFatalError.
Ajustements des contrôles
- Selon vos commentaires, nous avons ajusté les paramètres/valeurs suivants pour réduire le décalage d'entrée au clavier et à la souris :
- Le lissage de la souris est désactivé par défaut.
- L'accélération de la souris est désactivée par défaut.
- De plus, les valeurs par défaut de la sensibilité de la souris ont été mises à jour pour permettre une expérience prévisible par défaut pour nos joueurs avec les nouvelles valeurs de deux paramètres mentionnés ci-dessous :
- Sensibilité de la caméra : 25%.
- Sensibilité de la visée : 15%.
Missions principales et secondaires
- Correction d'un problème où les Monolithians pouvaient poursuivre le joueur à l'extérieur pendant la mission À la recherche de la gloire passée.
- Correction d'un problème où les PNJ mouraient après avoir essayé d'entrer dans un bâtiment pendant la mission Au bord du gouffre.
- Correction d'un problème avec Bayun cat qui pouvait disparaître avant que le joueur ne récupère un collier au cours de la mission Au nom de la science.
- Correction d'un problème où le joueur pouvait s'enfermer pendant la mission Liaisons dangereuses.
- Correction d'un problème avec Roosvelt qui devenait hostile lorsqu'il remarquait un joueur pendant la mission Roi de la colline.
- Correction d'un problème avec les PNJ qui disparaissaient lorsque le joueur terminait la mission Légendes de la zone.
IA
- Correction d'un problème d'étirement des corps mutants après un tir d'arme automatique.
- Correction d'un problème qui faisait que les PNJ bloquaient les portes pendant la mission Retour au terril.
Équilibrage
- Correction d'un problème où Sidorovich ne vendait pas certains types de balles.
Sauvegardes
- Correction d'un problème de disparition des sauvegardes du joueur après un redémarrage brutal du PC/Xbox.
D'autres mises à jour sont prévues ces prochaines semaines, dans le but de continuer l'amélioration de STALKER 2. Retrouvez aussi nos guides, pour trouver des artéfacts
ou augmenter votre capacité de poids à transporter
.
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