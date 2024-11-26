STALKER 2 : Comment réparer ses armes et son équipement ?

Nous vous expliquons tout au sujet de la réparation des armes et de l'équipement dans STALKER 2.
Les armes et l'équipement dans STALKER 2
ont une durabilité. En les utilisant, vous les abîmerez, et au fil du temps, ces objets risquent de moins bien fonctionner. Il est toutefois possible de les réparer, et même de les améliorer, bien que cela soit assez cher.
Réparer les armes et l'équipement dans STALKER 2
Si nous mettons le pistolet de Skif de côté, toutes les armes qui doivent être réparées vous coûteront très, très cher
. Il faudra dépenser plusieurs milliers de coupons, lesquels sont particulièrement durs à gagner, comme nous vous l'expliquons dans notre guide pour devenir riche dans STALKER 2
.
Toutefois, si vous avez une arme avec laquelle vous avez un bon feeling, ou que vous aimez, vous pouvez la réparer, plutôt que de la vendre
. Il faut se rendre auprès d'un mécanicien, que nous trouvons dans tous les campements sécurisés. Vous pourrez les retrouver facilement avec leur logo qui est affiché sur leur façade.
En leur parlant, vous pourrez réparer vos armes et votre équipement
. Mais soyez sûr de vouloir les réparer.
Par exemple, dans le cas des AK, en début de partie, mieux vaut les revendre, pour ne garder que celle qui est dans le meilleur état. Vous en trouverez facilement en explorant les camps et les planques, et il est plus rentable de les revendre pour en prendre une en bon état que de la réparer. Plus tard dans la partie, avec du loot plus rare, il faudra opter pour la réparation.
L'amélioration des armes et équipement
C'est également auprès des mécaniciens qu'il est possible d'améliorer armes et équipement dans STALKER 2
. Vous pourrez y ajouter des modules ou de la résistance dans le cas d'un équipement, pour être plus puissant.
Seulement, là encore, l'amélioration ne doit pas forcément être faite durant les premières heures de jeu
. Pour économiser ses coupons, il est fortement conseillé d'attendre un peu, afin d'obtenir du butin plus rare, et donc plus puissant. Là, vous pourrez améliorer vos armes, puisque vous les garderez un peu plus longtemps, avant d'en trouver des plus puissantes.
Comment fonctionne la durabilité dans STALKER 2 ?
Pour les armes, celles-ci vont se détériorer, comme vous vous en doutez, en les utilisant. C'est pourquoi il ne faut pas forcément tout de suite utiliser sa meilleure arme, pour économiser sa durabilité (et ses munitions). Plus vous allez tirer, plus elle diminuera. Cela augmentera le risque qu'elle s'enraye, mais la rendra aussi moins précise.
Côté armure, c'est tout simplement en jouant. Plus vous prendrez de balles, ou irez dans les zones avec de la radiation, plus la durabilité va diminuer, et moins vous serez protégé.
Enfin, si vous ne l'avez pas remarqué, la durabilité des objets possède trois états : pas de bouclier, bouclier jaune (commence à être endommagé) et bouclier rouge (très endommagé, ne peut être vendu). D'ailleurs, il n'est, à l'heure, pas rentable de réparer une arme avec un bouclier rouge pour la vendre ensuite.
commentaire (0)