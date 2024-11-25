STALKER 2 : Le premier patch est bientôt là, voici ce qu'il changera

Les développeurs de STALKER 2 travaillent sur le premier patch, qui arrivera dans peu de temps. Les premiers éléments le concernant ont été dévoilés.
Disponible depuis moins d'une semaine, STALKER 2
n'est pas exempt de tout reproche, notamment au niveau de l'optimisation, et des différents problèmes qui viennent gâcher l'expérience, que ce soit en lien avec le gameplay ou non. C'est pourquoi le studio GSC Game World vient de communiquer sur la première mise à jour, qui arrivera cette semaine, soit entre le 25 et le 29 novembre
.
Au programme, nous aurons le droit à la correction de nombreux crashs, correction de quelques quêtes qui fonctionnent mal ou encore l'équilibrage du gameplay. Le système A-Life, très décrié, ne sera pas corrigé lors de cette mise à jour
.
Aperçu de la première mise à jour de STALKER 2
Lors de la sortie, GSC Game World avait promis que les patchs correctifs arriveront aussi vite que possible. Ce n'est donc pas une surprise de voir qu'une première arrive déjà, et va corriger des points très importants déplorés par les joueurs
:
- Correction de crashs.
- Correction d'un problème de progression liée à la quête principale.
- Ajustements du gameplay et de l'équilibrage.
- Un équilibrage sur le prix des armes sera notamment établi
- Les cinématiques qui ne fonctionnaient pas correctement seront corrigées.
- Correction de problèmes en jouant à la manette.
- Amélioration de l'interface utilisateur
Malheureusement, comme nous pouvons le lire sur Steam, le système A-Life 2.0, qui ne semble pas fonctionner comme prévu
, sera amélioré dans les prochaines mises à jour. Il faudra donc patienter encore un peu pour découvrir cette fonctionnalité qui ne répond pas à l'attente des joueurs, créant un mini-scandale.
Rendez-vous très vite pour découvrir ce patch, que nous vous communiquerons dès son lancement, sur PC et Xbox Series.
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