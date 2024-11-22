STALKER 2 : Absence du système A-Life 2.0 promis, les développeurs font le point

Le système A-Life 2.0 de STALKER 2 fait parler de lui, entre absence et dysfonctionnement. Les développeurs ont pris la parole à ce sujet.
Bien avant la sortie de STALKER 2
, lorsqu'il a entamé sa longue campagne marketing, perturbée par la guerre en Ukraine notamment, le studio derrière le jeu, GSC Game World, avait promis que le fameux système A-Life, qui gère l'IA, serait encore plus poussé avec une version 2.0
. Or, il semblerait que tout ceci ne soit finalement pas disponible, et cette fonctionnalité a même disparu dans la description du jeu sur Steam.
Questionnés à maintes reprises depuis la sortie, les développeurs l'ont évoqué, en balbutiant quelques mots, qui n'ont pas franchement convaincu.
A-Life 2.0 serait bien présent dans STALKER 2, mais avec des bugs
Lorsque le compte X a, avec plaisir, annoncé avoir déjà franchi la barre du million de copies vendues
, plusieurs réponses félicitaient le studio. Certains joueurs ont fait quelques remarques, dont l'une concerne justement la soi-disant présence du mode A-Life 2.0.
Cette fonctionnalité qui apporte une immersion sans pareille et voit une vraie vie se dessiner autour du joueur ne serait finalement pas présente, ou alors dans une version très sobre.
Le studio a simplement répondu que A-Life 2.0 était bel et bien implanté dans STALKER 2
, mais ne fonctionnait pas comme prévu. « Le système A-Life sera également mis à jour. Nous sommes à l'écoute de vos commentaires et nous sommes désolés si votre première expérience avec certains aspects du jeu n'a pas été agréable
».
Quelques mots qui peuvent donc inquiéter sur la réelle présence de la fonctionnalité. Une partie de la communauté souhaite d'ailleurs une clarification, pour savoir si le système est juste endommagé par des problèmes, ou si le mal est un peu plus profond. Quoi qu'il arrive, avoir un A-Life 2.0 fonctionnel dans STALKER 2 changera la donne, c'est pourquoi ce problème fait tant parler
.
Qu'est-ce que le système A-Life ?
A-Life est une intelligence artificielle dynamique qui gère les interactions entre les PNJ, les créatures et l'environnement
, même lorsque le joueur n'est pas présent. Contrairement à des scripts prédéfinis, il rend le monde de STALKER vivant et imprévisible, avec des événements qui peuvent se dérouler indépendamment des actions du joueur.
Fonctionnalités principales
STALKER 2 est pour rappel disponible dès maintenant sur PC et Xbox Series, ainsi que dans le Game Pass
- Cycles de vie des PNJ et créatures
- Les personnages non-joueurs et les monstres agissent de manière autonome : ils patrouillent, chassent, dorment et interagissent entre eux. Par exemple, des bandits peuvent se battre contre des mutants même si le joueur ne les croise pas.
- Écosystème dynamique
- Les créatures et PNJ réagissent à leur environnement. Les prédateurs attaquent leurs proies, les factions rivales s'affrontent pour le contrôle de zones, et les personnages peuvent même "mourir" hors de la vue du joueur, modifiant ainsi l'équilibre des forces dans le monde et parfois les quêtes.
- Événements émergents
- Les affrontements, les déplacements ou les migrations dans la Zone sont imprévisibles, créant une expérience unique à chaque partie. Par exemple, une embuscade que le joueur aurait pu croiser peut être annulée si un groupe de mutants attaque les bandits en question avant son arrivée.
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