STALKER 2 : Heure de sortie en France sur PC et Xbox

Très attendu, STALKER 2 est sur le point de paraître. Retrouvez son heure de sortie en France, sur PC, Xbox et dans le Game Pass, pour en profiter le plus vite possible.
Annoncé il y a plus d'une décennie, STALKER 2
est revenu sur le devant de la scène ces dernières années en 2024, en promettant une sortie pour cette année après maints reports (sortie initialement prévue en 2021). Chose promise, chose due, le titre développé par GSC Game World est sur le point de sortir, sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass, bien entendu.
15 ans après la sortie du dernier épisode, Call of Pripyat, la série revient donc et va faire parler compte tenu de l'évolution de l'industrie et surtout de l'attente autour de ce nouvel opus nommé Heart of Chornobyl
, qui nous en a mis plein les yeux lors des différentes bandes-annonces. Quoi qu'il en soit, la communauté souhaite le découvrir le plus vite possible et se demande à quelle heure sortira STALKER 2 en France.
À quelle heure sort en France STALKER 2 ?
Cette question revient très souvent à l'approche du lancement d'un jeu, puisqu'une partie souhaite toujours en profiter dès le début, sans attendre plus longtemps. En règle générale, la sortie se fait à minuit, ou en fin de journée, vers 19h. C'est presque le cas pour STALKER 2
étant donné que son heure de sortie aura lieu un peu plus tôt, à 17 heures.
C'est en tout cas l'information partagée par les développeurs sur les réseaux sociaux.
- Heure de sortie de STALKER 2 → 17h, le 20 novembre
Heure de sortie dans le Game Pass
Concernant le Game Pass, aucune précision n'a été donnée. Cela veut donc dire qu'il se débloquera à la même heure, à 17 heures ce 20 novembre. Vous pourrez y accéder une fois l'installation terminée, sauf si vous l'avez prétélécharger (voir ci-après).
Prétéléchargement STALKER 2
Comme nous le disions dans l'article dédié, le prétéléchargement de STALKER 2
est d'ores et déjà disponible sur certaines plateformes. Une bonne nouvelle pour gagner du temps, surtout lorsque nous voyons les configurations PC
et les 160 Go à télécharger...
Rappelons que le titre ne sera pas disponible sur PS5 à son lancement
, mais pourrait y débarquer à l'avenir. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :
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