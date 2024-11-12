STALKER 2 : Prétéléchargement sur PC et Xbox Series

GSC Game World a annoncé que STALKER 2 était passé Gold, tout en lançant le prétéléchargement sur certaines plateformes. Retrouvez toutes les informations.
L'un des jeux les plus attendus de l'année est presque là. GSC Game World vient d'annoncer que STALKER 2
était passé Gold après moult reports, ce qui signifie notamment qu'il ne connaîtra plus de retard et que le jeu de tir sera bien livré fin novembre. Mais pour que tout le monde en profite le plus vite possible, le studio a également lancé les prétéléchargements sur certaines plateformes
.
Comment prétélécharger STALKER 2
Prétéléchargement sur PC
Pour le moment, il n'est pas possible de prétélécharger STALKER 2 sur PC
, et ce, même si vous êtes en possession d'un abonnement Game Pass. Si la fonctionnalité a peu de chance d'arriver sur Steam, elle devrait l'être pour les utilisateurs du Game Pass PC sous peu.
Prétéléchargement Xbox Series
Les joueurs évoluant sur la dernière console de Microsoft seront plus avantagés, étant donné que le prétéléchargement est dès maintenant disponible
. Que vous ayez précommandé STALKER 2
ou que vous optiez pour la version Game Pass, vous allez pouvoir prétélécharger les données afin d'en profiter plus tôt.Une très bonne nouvelle lorsque nous savons que le titre a besoin d'installer... 146 Go de données
. Sur le Game Pass, vous allez pouvoir rechercher le nom du jeu et vous pourrez normalement l'installer. Sinon, optez pour l'application mobile Xbox, recherchez « STALKER 2 » et cliquez sur « Télécharger sur la console ».
Évidemment, pour être éligible au prétéléchargement de STALKER 2, quelle que soit la plateforme, il faut avoir précommandé l'une des éditions du jeu
. Si ce n'est pas fait, vous devez obligatoirement avoir préacheté le titre pour l'installer en avance (détail de toutes les éditions de STALKER 2
). Sinon, il faut attendre la sortie officielle, mais à moins d'avoir une connexion incroyablement élevée, vous ne pourrez pas en profiter tout de suite.
Rappelons que STALKER 2
arrive ce 20 novembre, exclusivement sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass. Il est possible qu'une sortie sur PS5 soit annoncée par la suite, mais à l'heure actuelle, aucune version n'est prévue. Sachez que vous pouvez obtenir STALKER 2
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